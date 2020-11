Erika Buenfil presume el look de su hijo ahora es rubio como ella

Érika Buenfil llegó a los 57 años hace unos días por lo que se fue a festejar su cumpleaños a un restaurante de la Ciudad de México, con algunos de sus amigos, entre los invitados estaba su hijo Nicolás Buenfil, quien sorprendió a todos con su cambio de look, pues ahora es rubio igual que su madre dejando en claro que buscaba un cambio de imagen.

En las redes sociales de Érika Buenfil se puede ver a la actriz y su hijo muy felices, pero los fans de ambos no dejaron pasar el momento para decirle a Nicolás que se ve bien con ese look de cabello, pues al parecer el joven está incursionando en el mundo de la farándula, ya que tuvo una sesión de fotos la cual presumió en su Instagram Érika Buenfil hace unas semanas.

"El que es guapo es guapo.... Con el look que sea", "Qué guapo este chiquillo besos", "Le quedó muy hermoso a mi me gusta como le queda a Nico", "Guapísimo cómo su mami y la misma cara es asombroso el parecido", "Digo estás guapísimo de cualquier tono aunque tus chinos rubios son la octava maravilla que vuelvan pronto", le escribieron a Érika Buenfil sus seguidores al ver el nuevo look de Nicolás Buenfil.

Para quienes no lo saben Érika Buenfil y su hijo son demasiado unidos, pues siempre lo han demostrado dentro y fuera de cámaras, además siempre tratan de divertirse en todo lo que hacen, pues muchos consideran que Érika Buenfil es una mujer muy divertida, empezando por los Tik Tok, ya que Érijka Buenfil se convirtió en la reina de dicha aplicación gracias a las ocurrencias que hace.

Pero regresando un poco con Érika Buenfil y su hijo Nicolás, ella jamás lo ha descuidado a pesar de ser una mujer muy trabajadora, pues siempre lo trata de proteger ante todo, esto después de haberlo defendido por una burla por parte de Juan José Origel y Martha Figueroa, quien se le fue con todo después de que mencionaran un apodo relacionado con la familia paterna del joven.

Erika Buenfil junto a su hijo Nicolás

No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo, expresó Érika Buenfil.

Por si fuera poco ambos famosos se enfrentaron en el programa Hoy por lo sucedido, pero Martha Figueroa prefirió no acudir al matutino, por lo que prefirió pedirle una disculpa días después causando polémica en redes sociales, pues muchos internautas le dijeron a la periodista que tenía miedo.

Me quiero disculpar, con Nicolás, que Nicolás es el ofendido y es al que le tengo que explicar, porque luego las mamás somos muy malas pasando los recados, entonces Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, me equivoque, no me equivoque, me mega equivoque, te dije un apellido que no es él tuyo, porque te lo dije, porque yo pensé que ese tema tenía como más normalidad...", dijo Martha Figueroa.

Hoy en día dicho escándalo quedó en el pasado por lo que Érika Buenfil está preocupada por encontrar nuevos proyectos que le interesen de verdad, además muchos de sus fans se preguntan si en verdad Nicolás podría triunfar en el mundo de las telenovelas, ya que tiene todo para incursionar en la pantalla chica al igual que su famosa madre.

Cabe mencionar que Érika Buenfil es una mujer soltera en estos momentos, por lo que muchos de sus fans se preguntan si la famosa podría explorar el terreno amoroso en algún momento.