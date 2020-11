Erika Buenfil publica divertido Tik Tok por día de los solteros

Ciudad de México.- Con motivo del día del soltero, celebrado cada 11 de noviembre en China, la talentosa actriz de telenovela Erika Buenfil festejó el día solo como ella sabe hacerlo, con un divertido Tik Tok alusivo a la fecha.

La reconocida artista de 56 años de edad aparece en su nuevo material, más bella y alegre que nunca, recreando algunas de las frases más repetidas por gran parte de las personas que están solteras y que disfrutan de su soltería.

Como es costumbre, la aclamada reina del Tik Tok publicó su nuevo material en instagram, donde superó las 52 mil reproducciones en menos de dos horas.

“No tengo novio, no voy a tener novio no pienso tener novio y no necesito tener un novio. ¡Gracias!”, repite Buenfil en la secuencia, donde se le ve con diferentes cambios de ropa.