Érika Buenfil recibe críticas al publicar foto de sus pies

Érika Buenfil disfrutó de unos días en la playa junto a su hijo; la actriz compartió con sus seguidores de Instagram algunas fotos de sus vacaciones, entre estas una imagen de sus pies que le ocasionó varias críticas.

"Sol, arena y mar", expresó Érika Buenfil en su post donde solo se ven sus pies. Lo que tal vez no se imaginó la actriz, es que dicha foto sería motivo para que varios de sus seguidores la criticaran.

"No importa el juanete, enseño mis chanclas de marca", "que feas patas", "que pies más feos", "la verdad no es por criticar ni mucho menos, solo que es una figura pública y me imaginaba que es hermosa de pies a cabeza", "que importa los pies feos, las chancletas de marca es lo que hay que enseñar", son algunos de los comentarios".

Asimismo hubo fans que la defendieron de los malos comentarios: "pies que han trabajado mucho, así es la vida real, sin filtros".

A sus 55 años de edad la actriz Érika Buenfil demuestra lo bella y sensual que luce en traje de baño.