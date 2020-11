Érika Buenfil recomienda recibir el año nuevo sin ropa interior

México.- Se acerca el último mes del 2020 y con ello las festividades navideñas y las correspondientes a fin de año, aunque este año no ha sido del todo positivo, algunas personas aún así han tomado la decisión de no abandonar las costumbres que se tienen para festejar estas fechas, entre ellas, una de las más controvertidas: la de ponerse ropa interior de cierto color. En este tenor la actriz Érika Buenfil le ha dado un tip muy particular a todos sus seguidores.

Dependiendo de lo que la persona desee que le traiga el año entrante es el color que se deberá usar la noche del 31 de diciembre, la Nochevieja, y amanecer con ella el 1 de enero; así el color amarillo para el dinero, el rojo para el amor o la rosa para traer buena suerte a la persona que la usa, entre otros más.

Con motivo de este año tan atípico, la celebridad de TikTok de 57 años subió un video a la plataforma de videos, en donde ella es la reina, en la que se ve sosteniendo 3 rosas de colores, mientras con un sentido del humor un tanto irónico y tragicómico recomienda a todos sus seguidores a recibir el año sin nada de ropa interior: mediad atípicas para un año sumamente atípico.

En el corto video, Buenfil aseguró que a estas alturas de la vida ya no es necesario que las personas se pongan determinada ropa interior, sea blanca, amarilla o roja o de cualquier otro color, puesto que lo que ella recomendaría es que se encomienden a la mano de Dios y dejar de lado la tradición de la ropa interior de colores que para este año no tiene mucho sentido.

Con estos consejos la actriz de 57 años busca concientizar a las personas que las siguen para que se den cuenta que lo mejor es que dejen que Dios se encargue de que fluyan de mejor manera las cosas en el mundo en los próximos años venideros.

Cabe señalar que la tradición de utilizar ropa interior de colores forma parte de un conjunto de acciones que se realizan la última noche del año. Además de la ropa interior, otras medidas son comer 12 uvas correspondientes a las 12 campanadas que da la iglesia, comer un plato de lentejas hervidas justo a la media noche, envolver monedas en un lienzo rojo y ponerlo dentro del monedero, entre otras. De hecho cada país tiene las propias.

Érika Buenfil festeja su cumpleaños número 57

Hace dos días, Érika Buenfil festejó su cumpleaños número 57, sin embargo, aunque la celebración formalmente aconteció el día lunes, el día de hoy la actriz Lágrimas negras ha estado compartiendo una serie de fotos en donde aparece junto a sus amigas en un elegante restaurante festejando esa fecha tan especial tanto para ella como para sus familiares y amigos.

En las fotografias que subió a su cuenta de Instagram, a sus Stories y a su Twitter se le puede ver genuinamente contenta y agradecida con sus seres queridos por tan honrosos festejos a su persona.