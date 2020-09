Érika Buenfil recuerda su amor con Luis Miguel por medio de su música

Érika Buenfil de 56 años, tiene a todos hablando de ella y se trata por un video que subió a su cuenta de Instagram, donde apareció vestida de adelita festejando las Fiestas Patrias, pero lo que llamó la atención del video no fue su maravilloso vestido, sino la música que tenía de fondo la cual era de Luis Miguel de 50 años.

Como algunos recordarán Érika Buenfil, fue una de las actrices que Luis Miguel pretendió en su época de gloria hace varios años y aunque la guapa Érika Buenfil nunca ha querido entrar en detalles sobre esa etapa de su vida, sus fans han hecho todo tipo de especulaciones sobre esto.

"Luis Miguel perdió a una mujer muy hermosa y adorable tiene de todo pero, ya que ya la perdió", "De todas sus historias de amor la única que me gustaría que apareciese en la serie es la de Mariah Carey, era una hermosa pareja", "Acepta que no fue un romance importante y que bueno es honesta y no se cuelga de el como otras", le escriben a Érika Buenfil en sus entrevistas del pasado.