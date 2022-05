Érika Buenfil revela cómo vivió sus primeros meses de embarazada de su único hijo Nicolás

México. Érika Buenfil, originaria de Monterrey, Nuevo León, y quien tiene 58 años de edad, cuenta cómo vivió los primeros meses de su embarazo cuando esperaba a su único hijo Nicolás.

En reciente entrevista con el canal de YouTube de Adela Micha, Érika Buenfil platica que se siente orgullosa de ser mamá soltera y que cuando le dijeron que estaba embarazada sintió mucho miedo.

Érika ha compartido en varias entrvistas que el padre de su hijo es Ernesto Zedillo Jr., sin embargo nunca se hizo cargo del niño y ella tuvo que sacarlo adelante en la vida y así ha sido hasta ahora.

Debido a que Buenfil no contó con el apoyo de Ernesto como padre de su hijo, menciona a Micha que hubo momentos en los que pensó que su embarazo había sido un error, pero después pensó diferente.

Érika Buenfil y su hijo Nicolás, quien ya tiene 17 años de edad. Foto de Instagram

Nunca pensó "deshacerse" de su bebé, pero sí se preguntó muchas veces qué iba a ser de su vida con su hijo y sin un padre, pero pensó también en su familia sobre todo y ella fue quien la ayudó en gran parte a salir adelante.

"No quería estar embarazada, no que no quería tenerlo, sino que 'me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso', eso sí pensé, pero luego me enamoré de la idea", menciona la señora Buenfil, quien es famosa como actriz desde los años ochenta.

Además Teresa de Jesús, nombre real de Érika Buenfil, reitera que Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de su hijo Nicolás, tampoco lo frecuenta, y que Nicolás sí tiene contacto con sus medias hermanas.

"Él tiene hermanas, son niñas, los chavitos entre ellos sí se conocen, pero muy poquito porque creo que ellas no viven aquí en México", detalla la protagonista de telenovelas como Amor en silencio, Amores verdaderos y Marisol.

Foto de Instagram

Érika Buenfil y su hijo Nicolás, quien ya tiene 17 años de edad, llevan excelente relación, de hecho ella ha platicado también en entrevistas con distintos medios que él la animó a lanzarse como youtuber, además la ha ayudado porque es muy inteligente.