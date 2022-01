Erika Buenfil revela en redes sociales que se contagió de Covid-19

Erika Buenfil de 58 años de edad reveló lo que todos sus fans temían y es que dio positivo a Covid-19 al igual que su hijo Nicolás, esto lo dio a conocer después de estar varios días ausente de las redes sociales, algo que se le hizo muy raro a sus seguidores, quienes saben muy bien que siempre ha sido muy activa en dicha plataforma.

Fue por medio de un video en Instagram, donde la actriz mexicana platicó como se ha sentido en estos días y como fue el proceso al enterarse que se había contagiado de Covid-19 del cual asegura no la ha pasado del todo mal, ya que sus síntomas son muy leves.

En segunda es porque he estado un poquito desaparecida de las redes y pues ya se los voy a decir, ya les voy a decir por qué resulta que di positivo a Covid, entonces he estado guardando reposo estoy bien gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poquito de dolor de cuerpo, dijo Erika Buenfil.

Por si fuera poco Erika Buenfil le dijo a sus fans que la pandemia regresó más fuerte que nunca con este fuerte rebrote, y le pidió a todos que sigan respetando los protocolos de salud para que por lo menos los contagios disminuyan un poco.

Esto está difícil, que sí es verdad, hay que vacunarse que hay que cuidarse, que hay que respetar la sana distancia, que esto volvió fuerte y que gracias a Dios los que estamos vacunados no nos pegó fuerte en mi caso, dijo la artista en su video.

Como era de esperarse sus fans le desearon pronta recuperación para que se mejore y hasta le dieron algunos tips para que pronto se recupere, pues más de uno se ha contagiado de Covid-19, además también le mandaron las mejores vibras a su hijo Nicolás.

"Cuídate mi amor ... En oración por ti y por Nic. Dios tiene el control de tu vida. Quédate bien. Quédate en paz. Quédate con Dios ... Te espero aquí. Te amo mucho", "Que tú y Nico tengan una pronta recuperación Dios los bendiga siempre", le escriben en redes a la famosa.

