Érika Buenfil revela por qué no le pidió pensión a Ernesto Zedillo Jr

En la visita que Érika Buenfil hizo al programa La Saga de Adela Micha, donde hizo una pícara confesión sobre su ex novio Luis Miguel, contó el motivo del por qué decidió no pedirle manutención a Ernesto Zedillo Jr., padre de su hijo Nicolás. "No se ha hecho cargo ninguno de sus gastos ni tampoco se ha ofrecido en hacerlo".

El hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo, no ha aceptado a Nicólas (quien ya cumplió 15 años de edad) como su hijo. La periodista Adela Micha le dijo a Érika Buenfil que le había faltado astucia, a lo que ella respondió de inmediato: "me dio miedo".

Anteriormente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz comentó que en una ocasión su hijo Nicólas le preguntó si había nacido por una casualidad. "El otro día comiendo me empezó a cuestionar y le dije lo que sucedió y cómo fue, y entonces decía, ¿de veras mamá soy producto de una casualidad?".

¿Soy un producto de una equivocación?', él estaba muy preocupado por no saber y le causaba un poco de gracia, pero lo tomó muy tranquilo.

Su hijo siempre ha sabido que su papá es Ernesto Zedillo Jr. y hasta el día de hoy, no ha sentido un gran interés por conocerlo. "Ahorita creo que ni le intereso yo, su vida son sus amigos, sus juegos y su escuela, le intereso porque le convengo, me dice 'cómprame, llévame, paséame y dame permisos', (para eso) sí le intereso".