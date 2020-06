Érika Buenfil revela que le cae mal Alejandra Ávalos por mentirosa

Tal parece que Érika Buenfil sigue muy disgustada con todo lo que dijo Alejandra Ávalos sobre ella donde la acusó a ella y a Laura Flores de haberla humillado al principio de su carrera en varias ocasiones-

Es por eso que Érika Buenfil lanzó un video donde se muestra indignada por las acusaciones que hizo la cantante, por lo cual la rubia decidió usar una vez más las redes sociales para asegurar que ahora sí le molesta Alejandra Ávalos por las supuestas calumnias que levantó.

Nunca paso, y no me caía mal, pero ahora si. Y que tiene?, escribió Érika Buenfil.

Aseguran que Alejandra Ávalos miente

Tras la indirecta lanzada los fans de Érika Buenfil volvieron apoyarla, dejando en claro que Alejandra Ávalos miente, ya que consideran que la artista sería incapaz de haberla ofendido en el pasado como ella lo asegura.

Nunca paso, y no me caía mal, pero ahora si. Y que tiene?!?!??!���� — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 3, 2020



"Ella solo está buscando que la volteen a ver, su forma es tratar de aprovechar tu fama, pero así lo único que va a lograr es el desprecio de la gente", "Hay wera, yo ya ni me acordaba de ella... No se si los demás. ¿Será que usó eso para que la recuerden o hablen de ella? Tú eres una lady... Déjala, sólita se puso de a pechito", escribieron en apoyo a Érika Buenfil.

"Érika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal en su momento, me ofendieron, este pagaban por ir a mis shows se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta (...) desde la primera fila así ya sabes a mis pies me decían gorda, panzona", fue lo que dijo Alejandra Avalos sobre las dos mujeres.

Cabe mencionar que Tik Tok ha sido otra manera con la cual Érika Buenfil ha mostrado su desacuerdo en contra de Alejandra Ávalos quien ya anunció que sacará pruebas sobre los ataques que según vivió en su juventud.

