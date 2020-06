Érika Buenfil se burla del baile de los chavorrucos en Tik Tok

Érika Buenfil no pierde el tiempo con escándalos y prefiere enfocar su tiempo en seguir siendo la reina de Tik Tok, pues decidió subir un video en el que señala como bailan los "chavorrucos", volviendo a divertir a sus seguidores, quienes la adoran por ser bastante intrépida.

El video de Érika Buenfil alcanzó más de 400 mil reproducciones y se puede ver a la rubia realizar varios tipos de baile, donde no solo divierte a los internautas, si no les enseñó los mejores pasos de baile, ya que no es una sorpresa que baile de maravilla.

Mientras tanto sus fans la siguen apoyando en todo, ya que la actriz está haciendo un trabajo maravilloso y aunque ha recibido varias criticas pues aseguran que ya está mayor para hacer Tik Tok ella la sigue rompiendo con sus ocurrencias.

"Trabajo en un salón de fiestas y esas eran de cada fin de semana", "Gracias por tus vídeos porque cada vez que uno habré la pagina solo es historia muy triste tu nos haces reír", le escriben a Érika Buenfil.

Pleitos con famosos

Cabe mencionar que Érika Buenfil tuvo que enfrentarse en el pasado a Juan José Origel, y al critico Arturo López Gavito, quienes se le fueron con todo, ya que estaban molestos por ver tantos videos de la actriz en redes sociales.

A los dimes y diretes de las dos famosos se suma el de Alejandra Ávalos, quien la señaló como la responsable de haber saboteado su carrera cuando apenas iba empezando, por lo que Érika Buenfil tuvo que dar la cara de inmediato para desmentir a la cantante.

"Lo único que puedo decir es que me da mucha tristeza que en tiempo en los que podemos aprovechar, todo el día me han buscado de diferentes medios y el Twitter y todo lo que se ha dicho, yo no puedo decir nada se me cierra la garganta porque es feo que digan cosas que no son ciertas", dijo la actriz sobre el problema con Alejandra Ávalos.

