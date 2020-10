Erika Buenfil se convierte en una bella bruja de cabello negro

Erika Buenfil de 56 años de edad lo vuelve hacer y se trata del nuevo video que subió a Tik Tok, donde para muchos se convirtió en una bella bruja esto con motivo de Halloween, ya que la actriz ama disfrazarse en las fechas especiales, por lo que a unos días de la terrorífica celebración ella de inmediato usó su ingenio para acaparar la atención de sus fans, quienes la elogiaron por la caracterización.

En el video se puede ver a Erika Buenfil con lo que parece una peluca en color negro, además de una corona en corona plateada, mientras que su maquillaje el cual era muy sencillo resaltó bastante debido al cabello el cual hizo mucho contraste con la belleza de la artista.

Y para darle un toque más significativo con Halloween la actriz puso de fondo la risa de una bruja, además de una pequeña imagen, por lo que hizo que todos se quedaran con la boca abierta, ya que Erika Buenfil sabe manejar muy bien Tik Tok a estar alturas, pues no por nada se ha convertido en la reina absoluta de la aplicación.

Pero no solo se caracterizó de brujita, pues Erika Buenfil decició maquillar la mitad de su rostro de una terrofica calabera, pero sin quitarle lo coqueta, ya que se hizo un peinado demasiado espectacular pues su cabellera rubia se miraba impresionante.

Aunque millones de personas aman los Tik Tok de Erika Buenfil a muchos de sus colegas no les agrada del todo, como a Juan José Origel y Lorena Herrera, quien esta última dijo que jamás haría un Tik Tok, ya que se vería muy ridícula, por lo que prefiere que los jóvenes lo hagan.

Me rehusó en mi totalidad no va conmigo, definitivamente no tengo esa aplicación, no he visto me parece una aplicación para gente muy muy jovencita, porque son como puras tonterías lo que hay ahí, entonces pues para chavitos y todo está divertido, pero para una mujer de mi edad haciendo esas tonterías me sentiría muy mal muy ridícula conmigo misma, dijo Lorena Herrera en una entrevista.

Mientras que Juan José Origel, había dicho que estaba harto de ver a Erika Buenfil en Tik Tok, incluso se metió en problemas con ella, pero no por los videos sino por hacer mención de su hijo en uno de los programas del periodista de espectáculos, por lo que ella de inmediato se le fue con todo.

No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo, dijo Erika Buenfil en una entrevista.