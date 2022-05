Cabe destacar que es la primera vez que la actriz mexicana de proyectos como Amores verdaderos, Marisol, Vencer el pasado y Amor en silencio, por mencionar algunos, pocas veces experimenta con su look y nunca había probado algo en tendencia como hoy lo hace, motivo por el cual tiene a todos hablando de ella.

La conocida como La Reina del TikTok ha desatado todo tipo de reacciones con su nuevo y arriesgado look, arrasando con los mejores halagos , pues sus seguidores aseguran que luce muy juvenil y hasta se quitó unos 20 años de encima, prueba de que puede seguir reinando en diferentes redes sociales.

Érika Buenfil se hace atrevido y arriesgado look; terminó luciendo 20 años más joven

Ahora, la estrella de las telenovelas maravilla a todos con el cabello muy corto y lacio , dejando de lado su conocida cabellera y hasta el fleco que siempre utilizaba, por lo que los comentarios positivos no se han hecho esperar en la sección de comentarios de su publicación.

Hace algunos minutos, la artista compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que presume su nuevo y arriesgado cambio de look , en esta ocasión se ha olvidado de su emblemática cabellera larga y rubia para probar un estilo completamente nuevo y el resultado fue demasiado acertado.

México.- A los 58 años de edad, la actriz mexicana Érika Buenfil parecía no poder lucir mejor , la elegancia, un gran estilo, personalidad y carisma que la caracterizan la mantienen como una de las figuras más queridas dentro del mundo del espectáculo mexicano, sin embargo, con su reciente y arriesgado cambio de look ha dejado a todos con el ojo cuadrado .

Gilberto Coronel Periodista Web

