Erika Buenfil se quita diez años de encima se cambia el look

Erika Buenfil de 57 años de edad, se quitó diez años de encima y fue por medio de un cambio de look que se hizo, pues le dijo adiós al rubio que la ha caracterizado desde hace años para volverse castaña, causando tremenda emoción entre sus fans, quienes le hicieron saber que se miraba muy joven la mujer originaria de Monterrey.

Y es que para quienes no lo saben Erika Buenfil se ha convertido en la sensación del momento y todo por su tremendo ascenso en la red social de Tik Tok, donde la artista resurgió como el Ave Fénix, pues más de uno, llegó a pensar que la carrera de la artista ya había acabado, pero la verdad fue que el talento de la mujer traspasó fronteras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Regresando con el look de Erika Buenfil muchos le hicieron saber a la actriz de telenovelas como Amores Verdaderos y Tormenta en el Paraíso, que se mira demasiado bien la guapa mujer que ha desatado la locura, no solo por su cabello, sino por el maquillaje juvenil que presumió, pues se miraba demasiado elegante, tanto que sus fans no podían creer como cambió.

"¿Qué mujer más hermosa es esta Brasil?! Erika, tu belleza es incomparable ... ¡Realmente es reina! Te quiero maravillosa, guapa, sensacional, fantástica, talentosa y sorprendente", "Me encanta ese color de pelo para usted. Le queda divino", "Que bella siempre me sorprendes más y más y cada día me enamoro de ti con todo lo que haces y con tu enorme belleza te adoro guerita hermosa", le escriben a Erika Buenfil.

Para quienes no lo saben Erika Buenfil desde hace tiempo ha tratado de cuidar su piel e imagen, pues como figura pública, ella sabía que aún tenía mucho que dar en el mundo de la farándula, por lo que hoy en día nadie la detiene, pero eso no es todo pues la artista se ha convertido en una mujer más fuerte y te diremos por qué.

Leer más: Erika Buenfil tras éxito en Tik Tok le llueven ofertas de trabajo

Resulta que Erika Buenfil, a pesar de ser la sensación en las redes sociales, se ha tenido que enfrentar a un público que no está del todo de acuerdo con las videos que lanza en Tik Tok, por lo que ha sido tachada de ridícula, pero lejos de quedarse callada, ella ha lanzado algunos comentarios en Twitter donde deja en claro que no se deja de nadie.

Leer más: Las cualidades que busca Érika Buenfil en un hombre;¡ya quiere galán!

Algunas de las celebridades que se han enfrentado con Erika Buenfil desde que se hizo más famosa, son Alejandra Ávalos, Juan José Origel y hasta Arturo López Gavito, quienes han mostrado su descontento por la fama que ha logrado la actriz quien ya les ha contestado a sus colegas por estar en contra de ella.

Otra de las cosas por las que es admirada Erika Buenfil, es por ser un ejemplo para las madres solteras, pues ella desde el momento que supo sobre su embarazo, dejó en claro que no necesitaba de un hombre a su lado, es por eso que ahora la vemos como una mujer fuerte que sacó a su hijo Nicolás adelante gracias a su trabajo, pero asegura que no ha sido fácil.

Erika Buenfil con su nuevo cambio de look/Instagram

La fama de Erika Buenfil es tan grande en estos momentos, que le han llovido ofertas de trabajo, pues ahora varias marcas en incluso televisoras como Tv Azteca, quieren colaborar con ella, por lo que la mujer castaña se puede dar el lujo de ver con quien irse y con quien no dejando en claro que las redes sociales le han ayudado bastante.