Érika Buenfil sorprende a la prensa al opinar sobre el caso de Inés "N"

México. La actriz mexicana Érika Buenfil, quien recientemente actuó en la telenovela de Televisa Vencer el pasado, sorprendió a medios de comunicación en CDMX al responder cuando la cuestionaron sobre la situación de la periodista Inés "N".

Y es que tiempo atrás Inés "N" dio a conocer públicamente que Ernesto Zedillo Jr. era el padre de Nicolás, el hijo de Érika Buenfil, y es por eso que la prensa quiso pedirle su opinión acerca de la situación que vive Inés "N" al ser acusada de lavado de dinero junto a su esposo Victor Manuel "N".

Sobre la ficha roja que emitió Interpol contra Inés "N" y de su esposo, Buenfil señaló: "No soy la policía, ni del gobierno ni de la Interpol, las cosas suceden. No sé nada para opinar, no soy nadie para opinar y ahora estamos en noche de fiesta, muy felices".

"Yo no le deseo nada malo a la gente y yo creo que la vida se va acomodando y hay piezas sueltas que se tienen que ir acomodando en el rompecabezas. Yo no culpo a nadie de nada, soy muy feliz, tengo un hijo hermoso, orgullosa mamá", dijo Buenfil.

Tal información se da a conocer en varios portales de noticias, además se indica que Buenfil, quien tiene 57 años de edad y es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, negó haber escrito algún mensaje en redes sociales sobre la situación legal de Inés "N".

Érika Buenfil y su hijo Nicolás. Foto de Instagram

Recordemos que Inés "N" y su esposo Víctor Manuel "N" son acusados de presuntamente haber recibido dinero de dos contratos públicos y de pertenecer a la delincuencia organizada.

Érika Buenfil, quien en los últimos años ha tenido gran éxito en las redes sociales como tiktoker, agregó que personal y profesionalmente está feliz, puesto que Dios ha sido muy buena con ella siempre.

"Conmigo Dios ha sido muy generoso. He tenido momentos muy importantes en mi carrera, subidas y bajadas, tristezas y alegrías, pero ahorita estoy viviendo un momento muy feliz y creo que Dios así lo quiso si hablamos de eso."

Respecto al video mencionado anteriormente y en el que se ve cuando Inés "N" reveló el nombre del padre de Érika Buenfil, ha sido retomado en redes sociales y circula en YouTube, y tras exhibirse durante 2008 se armó todo un gran escándalo en el mundo del espectáculo de México.