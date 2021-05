Érika Buenfil vive momentos de pánico ante intento de extorsión: "dieron detalles muy específicos"

Érika Buenfil narró a sus miles de seguidores los momentos de angustia y pánico que vivió ante un intento de extorsión este fin de semana, cuando estaba en su hogar en la Ciudad de México. La actriz mexicana compartió haber recibido una llamada telefónica y como la persona que la llamó estaba dándole datos muy específicos, la hicieron creer que se trataba de una amenaza real.

La persona que intentó extorsionar a la llamada "Reina de TikTok", le dijo que unas personas estaban afuera de su casa. Érika Buenfil manifestó que pronto compartirá mayores detalles.

"Me espanté mucho", expresó la también cantante Érika Buenfil de 57 años de edad, "dieron detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible, o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara".

Entre el temor por lo que podría ocurrir y al ser la primera vez que experimentaba algo así, no sabía que hacer. Ante esto pidió ayuda a sus seguidores de Twitter, "simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir".

Érika Buenfil informó que tanto su hijo Nicolás y ella están bien, del susto no pasó; asimismo señaló que ya levantó la denuncia ante las autoridades correspondientes. "Gracias a Dios ya estoy bien...apenas vamos a comer, un día largo, pero Nicolás y yo estamos bien".

La actriz agradeció a su publicista Víctor Khun por haber acudido a su hogar, luego del intento de extorsión que vivió, "gracias por venir a estar conmigo".