Érika Buenfil y Erik Rubín, entre los famosos que rechazaron estar en ¿Quién es la máscara?

México. ¿Quién es la máscara? 2020, en su segunda temporada, se ha colocado ya en uno de los programas favoritos en la televisión mexicana. Marjorie de Sousa y Sebastián Rulli han participado en la emisión, pero hay otros famosos, entre ellos Érika Buenfil y Erik Rubín, que fueron invitados a formar parte de y se negaron.

En la emisión han figurado también otros famosos como Regina Blandón y Mario Bautista, José Manuel Figueroa, Rocio Banquells y Vhadir Derbez, éste último ganador en la primera temporada, y a raíz del éxito del reality show que produce Miguel Ángel Fox, se hizo esta segunda temporada.

Pese al éxito obtenido, hay artistas que fueron convocados y no quisieron aceptar, según se informa en distintos portales de noticias. Érika Buenfil, La reina del TikTok, supuestamente se negó porque dijo que tenía mucho trabajo, además que se desenvuelve ya como influencer y por eso aumentaron sus actividades.

Erik Rubín, por su parte, habría rechazado la invitación porque tiene varios proyectos que realizar y no puede desatenderlos, pese a estar en medio de la pandemia, es una persona muy ocupada y por eso no podría asistir a las grabaciones de ¿Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? es un show mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group y es la versión mexicana del talent show surcoreano King of Mask Singer y junto con el estadounidense The Masked Singer, Televisa es la segunda cadena en el continente americano en obtener la franquicia de dicho programa.

Omar Omar Chaparro es el conductor en la segunda temporada que ya se transmite en México por canal 2 de Televisa Las Estrellas. La primera temporada se estrenó en Mexico el 25 de agosto de 2019 y la segunda temporada inició el 11 de octubre del 2020 por Las Estrellas.

La semana pasada, La banana, personaje de ¿Quién es la máscara?, se quitó su disfraz y el público pudo descubrir que detrás de ella se encontraba oculta la actriz Marjorie de Sousa. Ninguno de los jueces pudo descubrir de quién se trataba, por más pistas que recibieron.

Me costaba mucho trabajo pararme en un escenario, en el teatro, eso me causaba horror, pero lo vencí. Sentía nervios, y bueno, quienes nos dedicamos a esto sabemos que si no sentimos esos nervios pues también sabemos que entonces no tendría chiste", dijo Marjorie al quitarse la máscara.