Erika Buenfil y Pepillo Origel se enfrentan en el programa Hoy

El pleito entre Erika Buenfil y Juan José Origel mejor conocido como Pepillo, llegó hasta el programa Hoy, pues fue en ese espacio donde ambos famosos decidieron arreglar sus problemas de manera pública, incluso el periodista de espectáculos le pidió una disculpa con todo respeto a la actriz, quien fue la invitada de lujo de este lunes.

En el vídeo se puede ver a Erika Buenfil sentada en un sillón y de frente tiene a Juan José Origel quien la ve fijamente, por si fuera poco acudió un mediador por si las cosas entre ambos famosos se ponían fuera de lugar, pero de inmediato Juan José Origel explicó cuál fue su mal entendido con Erika Buenfil, donde argumentó que jamás fue su intención meterse con el menor, incluso dijo que las cosas se salieron de control, es por eso que decidió arreglar todo por medio de televisión nacional.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana



Mira yo te voy a decir que pasó ya hablé con Erika porque la verdad entre Erika y yo hay una amistad de muchos años, pero no una amistad, una buena amistad desde su madre yo con su mamá hermosa convivimos estuvimos total hay mucho cariño, pasa esto que se molestó la güera por lo que dijimos en el programa, con toda la razón del mundo por lo que salió, se habló de su hijo, yo en lo personal yo no hablé, yo no dije nada del niño yo al niño bueno lo conozco también desde chiquito y todo y no tengo nada que hablar y tú lo sabes Erika..."fueron las declaraciones de Juan José Origel en el programa Hoy.

Erika Buenfil escuchando las declaraciones de Pepillo Origel/captura de pantalla

Tras las declaraciones de Pepillo Origel, de inmediato Erika Buenfil le contestó a su colega a quien tenía de frente y de una manera serena volvió a dejar en claro que le molestó cuando se enteró de las declaraciones de Juan José Origel junto a la también periodista Martha Figueroa por lo que decidió romper de una vez por todas la polémica que lleva varios días dando de que hablar en el medio artístico.

Mira resulta que sale la nota de lo que hayan dicho, que como digo a mi no me importa, estoy expuesta tengo la piel gruesa, que digan de mi muchas cosas, el tema es que cuando ya tocan a los hijos, tengo un hijo de 15 años que lee, escucha, ve y tiene amigos, y entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no, sobre todo porque somos tan públicos y el se vuelve publico al mismo tiempo y tocar fibras delicadas, de la vida personal ya no más mía, sino que corresponde a la vida de él de su historia de vida, ya lastima y ya hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre y ami lo que me lastima fue cuando él me lo comenta, porque hoy en día decimos una cosa y replica mil veces por las redes estamos todos encerrados, no hay notas y de repente suceden cosas así...", dijo Erika Buenfil.



Aunque Juan José Origel ya dijo que le pidió disculpas en privado a Erika Buenfil lo volvió hacer, pues quiere que el malentendido pronto termine, pues en estos días el periodista comentó en su Instagram que ha recibido todo tipo de insultos por parte de los haters, razón por la cual quiso arreglar sus problemas con Erka Buendfil.



Mientras tanto los internautas que estuvieron viendo la platica entre los dos artistas los felicitaron por tener un dialogo de paz y así evitar más polémicas, pues algo que no desea la guapa rubia es estar rodeada de escándalos, por lo que le puso fin a lo que se dijo de su hijo a quien siempre defenderá como lo acaba de manifestar.

"Pero se ve que ella no está muy convencida y aun así acepto la disculpa y todo... Que bien por ella, ya que si algo le duele a una madre es que toquen a sus hijos... Felicidades", "Podrás perdonar pero jamás olvidar.pues ya disculpa ya bien obligado", "No tienes porque disculparte de algo que ella ha hablado por años abiertamente no dijiste nada que ella no haya dicho con anterioridad", "No se que fue lo que pasó pero el tema aquí son los hijos y así es con todo menos con los hijos .! Me alegra que sean personas tan civilizadas excelentes pero con los hijos NO", escribieron en redes sociales los internautas.

Juan José Origel feliz porque acabó la polémica/Instagram

Por si fuera poco Juan José Origel compartió un video donde se le ve detrás de cámara hablando en privado con Erika Buenfil, por lo que desea que las cosas se calmen, aunque como se dijo anteriormente muchos cibernautas aseguran que Erika Buenfil no está del todo convencida por los disculpa de Juan José Origel.



Quién si no ha dicho nada sobre el pleito, más que defenderse fue Martha Figueroa, ya que también estuvo involucrada en el tema del hijo de Erika Buenfil, pero ella se defendió, por lo que una disculpa de su parte al parecer está muy lejos de llegar.

Te puede interesar

Pepillo Origel se burla del misterioso hombre que aparece en su casa

Pepillo Origel es demandado por su supuesto exnovio