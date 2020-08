Érika Buenfil y la "emboscada" que Magda Rodríguez le preparó en Hoy junto a Pepillo Origel

Luego de que Érika Buenfil "explotara" en contra de Juan José Origel y Martha Figueroa por referirse a su hijo Nicolás Buenfil como "el Zedillito" (haciendo referencia a que era hijo del empresario Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León), la actriz fue invitada al programa Hoy, sin tener conocimiento que Pepillo Origel también estaría en el foro del matutino estelar de Las Estrellas.

Alex Kaffie aseguró que Magda Rodríguez organizó esta "emboscada" para tener más rainting en Hoy, sin embargo, no tuvo los resultados que esperaba. En su columna para El Heraldo de México, el periodista de espectáculos comentó al respecto: "tras enterarse que su emboscada no ocasionó rating, ¡hasta se soltó del estómago! Sí, ayer que Magda Rodríguez recibió el reporte de audiencias y vio lo mal que le fue a Hoy el lunes, le vino el vahído. Ella imaginaba que su trampa (Erika Buenfil no sabía que Juan José Horrigel iba a estar ahí) generaría muchos televisores encendidos, ¡sin embargo oh sorpresa!, el encontronazo entre el comunicador y la actriz hizo que el matutino de Las Estrellas registrara su rating más bajo en lo que va del año".

Alex Kaffie señaló que el raiting del programa Hoy, ese día de la "emboscada" a Érika Buenfil, se desplomó a 3.7 puntos, cuando regularmente promedia entre 4 y 5 puntos. "Otra situación que tampoco le acarreó audiencia, el mismo día, fue la dedicada a la celebración de cumpleaños de Andrea Escalona. En resumen, la encerrona que la productora de televisión le tendió a la Reina de Tik Tok (que repito no sabía que el demandado por difamación, por parte de Flor Rubio, iba a estar en Hoy) en lugar de sumarle le restó. Zas culebra", manifestó el periodista en su columna.

Juan José Origel pidió disculpas a Érika Buenfil, por cualquier comentario que haya hecho y la lastimara. "Ya hablé con Érika, porque la verdad entre Érika y yo hay una amistad de muchos años, pero una buena amistad, desde su madre, hay mucho cariño, pasa esto que se molestó la guera por lo que dijimos en el programa con toda la razón del mundo porque se habló de su hijo, yo en lo personal yo no hablé, yo no dije nada del niño".

Asimismo Pepillo Origel le dio un ramo de flores a Érika Buenfil como muestra de cariño. Con lágrimas en sus ojos la actriz le respondió: "con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera, y mucho menos despectivamente, y yo lo sentí así".

Cabe mencionar que en una anterior columna para El Heraldo de México, Alex Kaffie arremetió con todo en contra de Martha Figueroa, por el comentario que hizo sobre el único hijo de Érika Buenfil. "Soy de la firme idea de que los hijos de las figuras públicas no deben ser incluidos en las habladurías de la prensa; concuerdo con Érika Buenfil en relación a que su descendiente no tiene por qué ser rapiña del hocico de la periodista y caza autógrafos de Luis Miguel, Martha Figueroa".

Es ruin que se hable, como Figueroa habló, de un menor de edad que no es personaje público. El que él lleve la misma sangre de una artista famosa no nos da el derecho de incluirlo en nuestras fauces y comentarios. Con los hijos, ¡no!

Asimismo en su columna el periodista Alex Kaffie señaló que a muchas personas les molesta el éxito que Érika Buenfil tiene en TikTok, entre estas personas Martha Figueroa. "He notado el ardor que a muchos y muchas les ha causado el triunfo de Érika Buenfil en Tik Tok, la tan de moda red social. A esas personas les recomiendo que se pongan maicena, ¡es buenísima para los ardores! ¡Y compren bastante fécula de maíz!, pues la actriz está imparable como tiktokera (ya suma ahí 8.5 millones de seguidores), ¡y eso va a continuar ardiéndoles!".

Además, ¿qué daño pueden causar sus tiktoks? Más daño causan las pastillas japonesas que Martha Figueroa vende para bajar de peso, esas sí que son dañinas. Su consumo ya le costó la vida a dos personas.

