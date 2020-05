Érika Buenfil y los challenges que su hijo no le ha permitido hacer en TikTok

Érika Buenfil podrá ser su mamá, puede tener más de cinco millones de seguidores en TikTok y ostentar la corona como reina de dicha red social, sin embargo, su hijo Nicólas es quien le dice que challenges llevar a cabo y cuales no. En una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la actriz contó que su primogénito no le permitió llevar a cabo el #PillowChallenge.

Me dice 'esto no lo vayas a hacer, porque qué oso con mis amigos'.

"No me dejó hacer el almohada challenge, que porque era para cuerpazos, así literal y que era para las chavas que eran modelos y que qué pena, que esa imagen ahí se va a quedar, luego van a decir que qué pena con mi mamá", comentó entre risas la hermosa Érika Buenfil.

Asimismo contó sobre otro reto que su hijo no le permitió hacer en TikTok, "otro que dice 'flaca por qué no dejas de estar echando relajo', y la respuesta era 'como no soy flaca le sigo'. Mi hijo me dijo 'no ma, no te queda'. Me los cuestiona de verdad, hay unos que ni le pregunto mejor los hago".

Érika Buenfil tiene al mejor ayudante en su éxito en TikTok

Aunque no la deja hacer algunos challenges, la verdad es que Nicólas le ha ayudado mucho en el detrás de cámara.

"Nico es nada más del equipo de tecnología, o sea de 'haber hijito ¿cómo le hago aquí? ¿cómo le pongo brillo?'. Él fue el que me dijo necesitas más luz, hay unos que no me deja hacer, pero de ahí en fuera yo he ido aprendiendo y me los hago sola".

