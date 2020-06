Érika Buenfil y su supuesta indirecta a Alejandra Ávalos en TikTok

Hace unos días la actriz Alejandra Ávalos aseguró que hace 20 años fue víctima de bullying por parte de Laura Flores y Érika Buenfil. De acuerdo con una entrevista que la también cantante ofreció al programa Venga la Alegría, las actrices antes mencionadas trataron en varias ocasiones de sabotear su carrera artística.

Alejandro Ávalos contó los supuestos insultos que Érika Buenfil y Laura Flores le gritaron cuando ella estaba llevando a cabo un show en un centro nocturno de la Ciudad de México. "Me gritaban 'gorda, panzona, tienes celulitis', se encargaron de hacerme la vida en pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal, me ofendieron".

Ante las declaraciones de Alejandra Ávalos, la llamada "Reina de Tik Tok" publicó un video en dicha red social, imitando una de las conocidas frases de Anahí en la telenovela juvenil RBD.

Yo soy muy buena, a lo mejor contigo no por qué me caes gorda a veces, pero yo soy muy buena onda, osea si me caes gorda soy mala onda.

Sus seguidores tomaron este video en TikTok como indirecta para Alejandra Ávalos.

Indirecta o no, a través de su cuenta en Instagram Érika Buenfil habló sin rodeos sobre esta controversia, negando los acusaciones en su contra. "Me da mucha tristeza, lo único que sé es que es una mentira porque soy una mujer que ha trabajado toda la vida para salir siempre adelante".

Mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí en su casa, entonces lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar y que le echen ganas.

"Así que en nombre mío y de Laura, que somos dos señoras respetables, ella en su vida y yo también, que no hemos hecho otra cosa más que luchar y salir adelante y empujar y levantar la bandera de mujeres trabajadoras, viene otra y nos quiere tumbar, qué hueva".

