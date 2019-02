Erika Zaba anuncia retiro de los escenarios para ser mamá

Por primera vez la cantante Erika Zaba, integrante de la agrupación mexicana OV7, hará una pausa en su carrera artística para cumplir uno de sus grandes sueños: ¡ser mamá!

A través de sus redes sociales, la bella Erika Zaba dio a conocer que se encuentra en un tratamiento de fertilidad in vitro: "quiero compartir con ustedes un poquito de lo que está pasando en mi vida en estos momentos, por primera vez en la gira, por primera vez me bajaré de los escenarios para darle prioridad a mi vida y a mi gusto, a mi deseo y a mi anhelo de por fin ser mamá".

Franscisco y yo estamos en un tratamiento de fertilidad, un tratamiento in vitro, el cual requiere de una vida más tranquila.

La cantante Erika Zaba resaltó que sus amigos de OV7 la apoyan incondicionalmente en su decisión.

Cuando los médicos lo creen oportuno, Erika Zaba regresará a los escenarios: "en mi caso, no puedo estar bailando, tres horas de show, subir, bajar escaleras, no puedo tomar tantos vuelos, los doctores me han pedido bajar bastante mi actividad física y hemos decidido hacerle caso, hablé con los OV7, me apoyan muchísimo, gracias".

La integrante de OV7 abrió su corazón con todos sus fans: