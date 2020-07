Érika Zaba, de 0V7, revela que ella y su esposo se tienen COVID-19

Érika Zaba, cantante e integrante del grupo musical OV-7, confiesa a través de sus redes sociales que se encuentra en "shock" tras recibir los resultados en prueba de COVID-19. Salieron positivos. Ella y su espos padecen la enfermedad.

Érika Zaba y su esposo Francisco son dos enfermos más de COVID-19, lo da a conocer ella en un video que coloca en sus redes sociales y se manifiesta triste, preocupada y confiesa que no sabe cómo pudieron contagiarse, ya que han tomado siempre medidas.

La famosa cantante comenzó a sentir resfriado, cuenta en el video, y por eso acudió junto con su esposo al médido para hacerse los estudios pertinentes; lamentablemente dieron positovo en coronavirus.

Érika y su esposo siguen al pie de la letra las indiciaciones de su médico particular para intentar combatir tal enfermedad, se mantienen con fe y están seguros de que podrán salir adelante de esta prueba que les pone la vida.

Y en días pasados, Érika, cuyo nombre completo es Érika Zaba Beltrán y es originaria de Ciudad de México, sorprendió a sus seguidores al confesarles que tuvo un aborto de gemelos hace un tiempo.

Fue en su canal de YouTube que Érika habló por vez primera del citado hecho, el cual la lastimó profundamente al grado de hundirla en días de depresión. Ahora es madre de Emiliano, un precioso niño, fruto de su amor con su esposoe Francisco.

No había querido contarlo porque es algo que se quedó en mi casa, con mi pareja, fue un procedimiento doloroso y de mucha incertidumbre. Lo más difícil que vivimos fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro y al principio todo se veía bien."