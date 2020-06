Érika Zaba de OV7, entre lágrimas, revela un aborto de gemelos

Érika Zaba sorprendió a todos sus seguidores con una dolorosa confesión en un reciente video en su canal de YouTube. La hermosa y simpática integrante de OV7 habló sobre un aborto de gemelos que tuvo hace un tiempo, antes de su embarazo de Emiliano, fruto de su matrimonio con Francisco Olivares.

Con lágrimas en sus ojos, Érika Zaba comentó: "no había querido contarlo porque es algo que se quedó en mi casa, con mi pareja, fue un procedimiento doloroso y de mucha incertidumbre. Lo más difícil que vivimos fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro y al principio todo se veía bien.

Y al mes, cuando nos tocaba el ultrasonido para escuchar el corazón de los bebés, pues ya no se escuchaba ninguno.

La cantante de OV7 mencionó que jamás pasó por su cabeza la idea de que la edad iba a ser un impedimento para convertirse en mamá (impediemento en ese momento).

"Cuando yo conozco a mi esposo a los 37 y a los 39, vamos por primera vez con el ginecólogo y me dice: 'sí, pues a ver, vamos a hacerle los estudios a los dos. Pues ¿qué creen? los dos están perfectos, pero hay un tema'. Resulta que el óvulo empieza a envejecer a partir de los 35 años, no importa tu estado físico haya sido saludable, el reloj biológico no se detiene".

Érika Zaba confesó que el primer intento de tener a su hijo fue lo más duro del proceso, ya que perdieron dos bebés que creían habían logrado formarse.

“Lo más difícil que vivió fue el primer intento, cuando me pusieron dos embriones en el in vitro. Te hacen conteos diarios, estábamos muy emocionados con la noticia que no era uno, eran dos. Entonces yo feliz, emocionadísima porque yo ya había hablado con mi esposo de que íbamos a tener un solo embarazo, viniera uno, vinieran dos y así diario hacíamos todo con disciplina".

En la descripción de su video en YouTube, la cantante manifestó: "me sentí con la responsabilidad de compartirles algo muy importante, algo que puede cambiar muchas cosas. No quiero que pasen el mismo proceso que yo pasé, es por esto que decidí contarles algo muy íntimo que viví en este proceso para poderme embarazar. No todo fue felicidad".

