Érika Zaba llora al confirmar distanciamiento entre sus compañeros de 0V7: "Me cuesta trabajo ser clara."

México. Érika Zaba, integrante del grupo OV7 junt con M'Balia, Lidia Ávila, Ari Boroboy, Kalimba, Óscar Schwebel y Mariana Ochoa, se suelta llorando al hablar de los problemas que existen entre la agrupación mexicana con más éxito en los últimos años.

A través de un video que comparte en sus redes, Érika habla ligeramente de la supuesta ruptura entre los integrantes del grupo que ha colocado en el gusto del público temas como Enloquéceme y Vuela más alto.

Me da un poco de melancolía por el momento que estamos viviendo ahorita los siete, pero sin duda ellos han sido parte de mi vida y los amo, y me da mucho sentimiento que hoy estemos distanciados", dice la cantante.

Y es que Érika compartió un video en donde se ven imágenes de ella y su esposo en el día de su boda, y sus compañeros de 0V7 la acompañan en tan inolvidable momento. "Siempre hemos estado unidos y felices", dijo, además que añora la unidad que había entre ellos.

Zaba, quien tiene 43 años de edad, confirmó el distanciamiento entre ella y sus compañeros de 0V7 y comparte que sí, que efectivamente, hay problemas entre los integrantes, pero confía en que puedan solucionarlos de manera privada, como se debe.

En 30 años de relación claro que tenemos problemas, esto no quiere decir que no lo discutamos y no se arregle pero en privado no en público. Yo estoy convencida que si esto lo arreglamos en privado lo vamos a conseguir como nos ha sucedido antes", refiere en el video.