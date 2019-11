Érika Zaba muy orgullosa presume al pequeño Emiliano en video

Érika Zaba no dudo ningún momento en compartir con sus fans el momento más esperado de su vida y fue convertirse en madre del pequeño Emiliano quien ya es una sensación en redes sociales.

Resulta que la integrante de OV7 compartió el primer video en su canal de YouTube con su pequeño bebé haciendo su primer debut y es que a unos días de haber nacido Érika se alejó un poco de sus fans pero regresó con todo para darles cada detalle de la llegada de su heredero.

"Emiliano cumple una semana de nacido, no hemos tenido tiempo de estar en redes sociales ahora sí tengo que confesarles que no los he leído casi nada o nada ha estado muy difícil este papel de ser mamá porque de verdad es conocer a una persona totalmente desde cero, entonces no duermes, no sabes porque llora, todo el tiempo quieres estar pegado a él, con el ojo encima...", dijo Érika en su canal de YouTube.

Por si fuera poco la también conductora dijo que el parto se complicó un poco pues sucedió algo inesperado, afortunadamente todo salió bien y es que ya estaba en casa disfrutando del pequeño de quien pronto mostraran fotos en Instagram.

Fue algo diferente de lo que esperábamos, fue algo difícil hubo ahí una complicación que estamos hoy ya felices en casa y estamos muy contentos, dijo Érika.

Mientras tanto los fieles fans de la guera felicitaron a los padres y le mandaron las mejores vibras en esta nueva etapa que acaba de comenzar.

"Ya nunca más van adormir bien primero bebés luego niños adolescentes adultos casado ect Jeje felicidades", "Muchas felicidades mi querida güera que padre que ya tengas a tu bebé en brazos muchas bendiciones para ti y tu hermosa familia", fueron los comentarios que recibió la guapa Érika.