Érika Zaba se dice lastimada ante los abucheos para Ari Borovoy

Érika Zaba expresó su sentir ante el incómodo momento que vivió su amigo Ari Borovoy en el concierto del 90´s Pop Tour del pasado jueves en la Arena Ciudad de México, donde fue abucheado por el público ante la polémica ocurrida días atrás con OV7.

En sus stories de Instagram Érika Zaba compartió un video donde señaló estar muy dolida por lo ocurrido con Ari Borovoy, quien además de ser integrante de OV7 es productor del show 90´Pop Tour.

Lo que pasó fue muy feo, no me gustó nada, me lastimó. Me parece que los OV7 estamos acostumbrados a un público que siempre está con la mejor vibra y la mejor energía.

La rubia pidió a los fieles fans de la agrupación a no engancharse con los problemas que ocurran en OV7, sino que enfoquen su energía a disfrutar de cada concierto. "Enfóquense a cantar, a bailar y a disfrutar, que todos nos lo merecemos".

Asimismo Érika Zaba informó que no podrá estar en los últimos shows del 90´s Pop Tour por órdenes del médico, pues hace solo unas semanas dio a luz a su primogénito. "El doctor no me ha dado chance. Tiempo al tiempo, ya regresaré".

¿Cómo reaccionó Ari Borovoy ante los abucheos recibidos?

Cuando los abucheos comenzaron, JNS y Kabah se acercaron a Ari para birndarle su apoyo. El cantante comentó: "lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo; esta noche no se trata de nada ni de nadie más que de todos y cada uno de ustedes; les agradezco en nombre del 90's Pop Tour a todos y cada uno de ustedes por hacer un esfuerzo y estar está noche con todos nosotros...tiempo al tiempo, disfruten y muchas gracias por estar aquí".