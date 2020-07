Érika Zaba, su esposo y la nana de su hijo ¡dan negativo a COVID-19!

Hace unos días Érika Zaba dio a conocer que su esposo, la nana de su hijo y ella, habían dado positivo a Coronavirus (COVID-19). "Nosotros tuvimos dolor de huesos, dolor de articulaciones en las manos y en los pies, en los ojos, yo tuve un episodio de cuatro días de dolor de cabeza intenso, obviamente ya nos sentimos un poquito peor, me duele la espalda, Emiliano me pesa muchísimo, todo esto se los digo para que estén atentos, alertas, no vean a sus papás, a sus abuelos, a las personas mayores", comentó la integrante de OV7 con respecto a lo síntomas de su esposo y los suyos.

Con respecto a Angelina, la nana de su primogénito, mencionó: "ella no puede regresar a su casa porque su papá es población vulnerable, tiene más de 70 años, así que ella no puede ir a su casa hasta que no resulte negativa, igual que todos nosotros".

En un reciente video que publicó en su canal de YouTube, Érika Zaba informó: "después de varios días y entre preocupación y nervios, nos volvimos a realizar la prueba para checar si seguíamos contagiados o no. Nos entregaron los resultados y en este video se los compartimos".

¡Los resultados salieron negativos! La cantante expresó:

Es una cosa terrible, bendito sea Dios que lo podemos contar así de anecdotario, pero está muy complicado.

"Un beso y mucha fortaleza para quienes tenga algún familiar enfermo o delicado. Cuidémonos mucho".

Anteriormente Érika Zaba manifestó que aunque a su hijo Emiliano no se le practicó la prueba del Coronavirus, el pequeño fue tratado como si lo tuviera, por lo que los cuidados en casa fueron para todos: "sí están infectados, o sea, los bebés sí son positivos. Me dijo (el doctor) que: 'no tiene caso que se la hagan (la prueba), es obvio que él también tiene si ustedes dos lo tienen'".

