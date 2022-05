Ernesto D’Alessio niega diferencias y problemas con su hermano César D’Alessio

México. Ernesto D'Alessio niega tener problemas con su hermano menor César, lo comparte en entrevista con medios de comunicación en CDMX tras reunirse con ellos para hablar de sus planes profesionales.

En varios portales de noticias se comparte que Ernesto, hijo mayor de Lupita D'Alessio y del fallecido Jorge Vargas, lleva buena relación con su hermano César y es falso que tengan problemas ambos.

Ernesto dice que ha convocado a su hermano para que participe con él y con su hermano Jorge en varios proyectos, pero se ha negado y no pueden obligarlo.

“Se quiere generar una percepción como de que César no es tomado en cuenta, y eso es totalmente falso. ¿Se lo he ofrecido a César? Sí. ¿Él ha querido? No. Dime una cosa: ¿lo obligo?, no, no lo puedo obligar”, refirió ante la prensa Ernesto.

Ernesto asegura que siempre han apoyado a César como hermanos él y Jorge, sobre todo en momentos complicados: "cuando sucedió lo trágico que ustedes ya conocen, bueno yo estuve involucrado en eso, tanto en la parte legal como hablando con la otra parte, estuve yo ahí."

Lupita D'Alessio y su hijo menor César D'Alessio. Foto de Instagram

Ernesto, quien también es actor, menciona que ha hecho muchas cosas por su hermano Sergio, pero no es de las personas que tenga que hacerlo público porque eso se queda en la familia.

Ernesto D'Alessio, de 45 años de edad y cuya carrera ística la comenzó en los años noventa al presentar temas como Te voy a dejar en libertad, aseguró también que tras incursionar en la política no le quedaron ganas de volver a ella.

"Ya no soy legislador, ya ni quiero serlo, ya no quiero nunca más participar en política, es pancracio, es lucha libre, es una falsedad lo que veo en la Cámara de Diputados, ustedes lo saben, yo no voy a pedir mi tiempo jugando a la lucha libre”.

Ernesto también ha participado en telenovelas de Televisa como DKDA Sueños de juventud, Código postal, Heridas de amor y Contra viento y marea, y puestas en escena en CDMX como José el Soñador y El diluvio que viene.

Meses atrás Ernesto se graduó como Licenciado en Ciencias Jurídicas con acentuación en Seguridad Nacional, en una universidad de Monterrey, Nuevo León, y lo compartió en sus redes sociales, por lo que se dedica a esa profesión y seguramente retomará su carrera como actor haciendo algunas participaciones en televisión o teatro.