Ernesto Laguardia defiende a los ex académicos de Galilea

El pasado lunes los 12 integrantes del proyecto del reencuentro de la Primera Generación, causaron asombro al estar de invitados especiales en el matutino Hoy, uno de los programas estelares de Televisa.

Los televidentes presenciaron, supuestamente, los desplantes que recibieron por parte de las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

@primeragene en el foro de Hoy ¿Listos para escucharlos cantar? Una publicación compartida de HOY (@programahoy) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 8:53 PDT

No obstante, uno de los ex conductores de Hoy, Ernesto Laguardia, salió a defender al talento que nació en TV Azteca, por lo que puso en su lugar a Galilea y Andrea, quienes hace años fueron sus compañeras, pero al parecer su relación no terminó del todo bien.

En entrevista para 'Venga la alegría', Ernesto Laguardia fue claro con sus palabras, y es que como conoce bien a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, así se expresó de los desplantes que hicieron los cantantes de la Primera Generación:

"Pues creo que si invitas a alguien a tu casa es para tratarlo bien".

Cabe recordar que no es la primera vez que alguna de las conductoras de Hoy protagoniza una polémica de este tipo, pues cuando Fer del Solar estuvo como invitado, Galilea le hizo 'caras' y el público la repudió por su actitud.