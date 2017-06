Ernesto Laguardia "manda muy lejos" a Galilea y Legarreta

México.- Recientemente, el presentador mexicano Ernesto Laguardia comentó que ya no quiere que le pregunten sobre Galilea Montijo o Andrea Legarreta, y hasta las hace menos.

Según el portal La Prensa, el cuestionarle sobre su opinión de los últimos comentarios de sus ex compañeras de Hoy, donde decían que el conductor tiene un carácter especial y hasta lo llamaban "niña", el también actor dijo que la empresa no les pertenece a ellas y que prefiere ya no hablar de ese tema.

"A mí las personas que suman, que bueno, yo hablo de la empresa, ellas (Galilea Montijo y Andrea Legarreta) no son ninguna empresa, la empresa es Televisa y mi agradecimiento total.

"No tiene nada que ver ellas, ni en mi vida profesional ni en mis intereses, yo a Televisa le agradezco a todos y les deseo lo mejor", dijo.

Actualmente, Ernesto está concentrado en su primer protagónico con TV Azteca, en la teleserie Las Malcriadas, donde le daría vida al arquitecto Mario Espinoza, padre de una de las protagonistas.

Aunque en la televisora de San Ángel duró cuatro décadas con exclusividad, Laguardia no piensa en eso ahora, pues desea que las cosas fluyan poco a poco.

Lo atacan las conductoras

Cabe recordar que es la misma Andrea Legarreta quien culpa a Ernesto Laguardia de apartarse de la producción mientras grababan la emisión.

“Sí fue complicado (tratarlo), tengo qué decirlo. Todos tenemos nuestras cosas, un lado un poco más complicado que otros, pero yo valoro mucho su carrera y su trabajo. Él tomaba su computadora y se aislaba, pero nosotros sí convivimos mucho. A lo mejor él tiene esa percepción, quizá la pasó mal, pero porque él decidía apartarse” mencionó.

Por otro lado, en la columna Alfombra Roja de El Universal, aseguran que Galilea se burló de cruel manera de Ernesto Laguardia.

“Ahora que Ernesto Laguardia reveló que hubo situaciones no muy agradables cuando estuvo en televisa, Galilea Montijo, quien compartió con él en el programa hoy, negó que hubiera rivalidad con su compañero y con una carcajada, explicó: “¡pues no nos quedaban los mismos vestidos entonces o por qué nos íbamos a pelear!, ¿por el rimmel?.

Se va a Azteca

Ahora que el actor ya no es parte de la televisora de Emilio Azcárraga, pudo hablar abiertamente sobre sus experiencias en Televisa, por lo que en el programa radiofónico Fórmula Espectacular contó la triste realidad del programa Hoy, emisión en la que estuvo varios años y que recientemente muchos creían regresaría ahí.

Ernesto Laguardia contó los motivos que le impidieron seguir en Hoy, resaltando en el desacuerdo de algunos de sus compañeros:

"Fueron muchos años, y bueno, pues como hay muchas personas que te apoyan a través de los años de Televisa, también hay personas que pues te ponen trabas por otras cosas diferentes al profesionalismo y a la capacidad".

Pero la charla no terminó ahí, ya que Ernesto manifestó que con ninguno de los que trabajan en Hoy hizo amistad, pese a que frente a las cámaras todo parece ser armonía y buen ambiente:

"Hay personas que nada más son compañeros de verdad hay que decirlo muy claramente”.

“Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades, como decía mi papá, se cuentan con los dedos de una mano. En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es. Sin embargo, amamos este medio".

Ante esto, Ernesto Laguardia no reveló nombres. Aunque cabe recordar, que trabajó en el programa al lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y otros más.