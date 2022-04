Ernesto Laguardia por hacer Tik Tok como jovencito al parecer se lastimó el tobillo

Ernesto Laguardia de 62 años de edad, se acaba de fracturar el tobillo, pues compartió en sus redes sociales, una foto, donde se le ve con una bota de férula, por lo que de inmediato sus fans se preocuparon, ya que no explicó como se dio dicha lesión de manera repentina.

Como era de esperarse, las redes comenzaron hacer sus hipótesis, por lo que muchos de inmediato le preguntaron si su lesión tuvo que ver con Tik Tok, pues para quienes no lo saben Ernesto Laguardia es otra de las estrellas que han tenido éxito en dicha red social, por lo que muchos le atribuyeron a que se pudo haber lastimado haciendo algún trend.

Y es que si echas un vistazo a su cuenta, la cual tiene poco más de 20 mil seguidores, donde han sido testigos de los bailes que el actor mexicano ha realizado con Victoria Ruffo y otros colegas del medio de la farándula, dejando en claro que sigue siendo un hombre moderno, que se adapta a todo.

"Hay no!!! Seguro que bailando los nuevos pasos que vi por ahí en redes?? Bueno, ahora a cuidarse mucho porque ya no es lo mismo 20 antes, que 20 después mi estimado Ernesto", "Hicistes un tiktok y te empujaron al Piso", "Haciendo tiktok con Victoria Ruffo", "Que pasó @ernestolaguardiaoficial espero que no sea nada besos desde argentina", "Ay no ya no vamos a verte bailar!! Cuídate mucho, pronta recuperación @ernestolaguardiaoficial", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, el también conductor de televisión regresa a la actuación, debido a la continuación de la telelenovela Corona de Lágrimas, la cual está de regreso, por lo que el histrión de nuevo dará vida a Rómulo Ancira, por lo que el público espera ver pronto su actuación.

Hay que mencionar que es de los pocos famosos que no se mete en escándalos, pues es algo que nunca le ha gustado a Ernesto Laguardia, además siempre ha tratado de manejarse en el medio de la farándula sin escándalos, pues es algo que no le gusta para su carrera, ya que prefiere hablar de su carrera.

Leer más: Andrea Legarreta disfruta sus vacaciones de Semana Santa en Ámsterdam