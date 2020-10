Ernesto Laguardia regresa a México para pedir trabajo; enfrenta crisis tras la pandemia

México. El actor mexicano Ernesto Laguardia regresa a México para pedir trabajo, ya que enfrenta crisis tras la pandemia del coronavirus, lo confiesa él mismo en entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

Ernesto Laguardia, quien ha actuado en telenovelas como Los parientes pobres y más recientemente Corona de lágrimas, confiesa que su situación económica no es del todo buena ahora, por ese, entre otros motivos, es que regresa a México a pedir trabajo.

Ernesto se encontraba viviendo en Estados Unidos y regresó a su país a ver opciones de trabajo, ya que también ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus y espera colocarse muy pronto en algún proyecto de televisión como conductor o actor.

Quisiera tener un proyecto ya y podértelo platicar, pero no, no sé. A veces sufro por no tener trabajo también, pero (estoy) con mucha ilusión y mucho positivismo”, menciona al reportero de Venga la Alegría, quien lo cuestiona si ya tiene algún ofrecimiento laboral.