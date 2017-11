Ernesto Laguardia regresa a su antigua televisora

Hace unos meses, Ernesto Laguardia fue uno de los talentos se emigró a TV Azteca, esto para ser uno de los personajes estelares en la nueva telenovela Las Malcriadas.

Con esto el protagonista de Quinceañera, comentó en un principio que estaba más que feliz y contento con esta oportunidad, por lo que se presentó en los diferentes programas de la televisora del Ajusco para promocionar este proyecto, y fue en Venga la Alegría, donde se mostró más que feliz y contento.

"Estoy feliz de estar aquí, soy su fan desde hace muchos años", indico Laguardia a los conductores del matutino.

Durante su participación en el programa le hicieron un repaso de su larga trayectoria artística y una especie de homenaje.

Al preguntarle los conductores cómo se sentía de estar ahí el actor y conductor indico:

“Significa un cambio de casa, pero me siento en mi hogar, cobijado, querido y eso es de agradecerse”.

Y es que Ernesto ha tenido buen aceptación con su personaje en Las Malcriadas, donde interpreta al padre del personaje de Sara Maldonado.

#lasmalcriadas #tvazteca Una publicación compartida por Ernesto Redes Sociales (@ernestolaguardiaoficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 5:59 PDT

Pero como ahora no importa ir de aquí o allá, los productores de Televisa y TV Azteca ya no tienen problemas con el pasado (el presente reciente) de algunos actores. Es así como Ernesto Laguardia vuelve de la mano de Carla Estrada, la productora que más impulsó su carrera y con quien protagonizó telenovelas juveniles como Quinceañera; ahora participará en la serie biográfica de Silvia Pinal que prepara Televisa.

#SilviaPinalBioSerie Junta con el elenco #Silvia #SilviaPinal #Pinal Una publicación compartida por Silvia Pinal BioSerie (@silviabioserie) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 11:19 PDT

LA SERIE

En el foro 8 de Televisa, la rubia actriz es la razón para que toda una producción esté a su disposición. Su historia está por ser contada en la pantalla chica y sin saber mucho de todo el proceso que está llevando su serie biográfica, ella confía totalmente en los escritores y en la productora, Carla Estrada.

Sentada, Pinal escucha la misa que da la bendición a la producción. Ahí le agradecen por la oportunidad de tomar su vida y recrearla en imágenes para que el público conozca más detalles.

Silvia Pinal prestó cosas personales para su serie biográfica y así apegarse lo más posible a la realidad. https://t.co/jpMQepU2av pic.twitter.com/m1ZAw4CWgd — Univision (@Univision) 17 de noviembre de 2017

De saco rojo y labial al tono, la actriz se queda sentadita y no hace aspavientos cuando todos se le arremolinan a su alrededor. Ella sabe que tiene que hablar, decir más sobre este programa en donde abrirá la puerta de su vida a millones de televidentes.

Dice que todos sus pretendientes no podrán salir, porque eran varios. ¿Pedro Infante?, le preguntan por ahí. “Ese andaba detrás de todas, no nada más de mí”, responde.

De aquellos amores el único que no se le convenció por las buenas de aparecer es Enrique Guzmán. “Por algo será, no le interesa, pero sí tiene que salir porque es alguien que es muy importante en mi vida”, asegura.

Inicio de grabaciones en foro!! Una publicación compartida por Carla Estrada (@carlaestradawest) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 7:31 PST

La musa de muchos directores de cine asegura que ella no tiene empacho de contar su vida, que está orgullosa hasta de lo que la pudo avergonzar. “Yo me siento muy orgullosa de mi vida, porque he hecho cosas muy buenas, muy dolorosas y he sobrepasado todo, porque aquí estoy”, dice.

Carla Estrada por fin puede echar a andar la maquinaria de la televisión, “con óptica de cine”, para narrar la vida de uno de los pilares del cine nacional. Ella denomina a Silvia Pinal como una mujer adelantada a su tiempo, en donde las mujeres poco podían decir o hacer.

#SilviaPinal y @carlaestradawest nos acompańan el día de hoy en el Foro #SilviaBioserie Una publicación compartida por Silvia Pinal BioSerie (@silviabioserie) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 9:29 PST

La productora procura a la primera actriz, la trae del brazo y la hace son- reír porque ambas son cómplices de una misma historia. Sobre Enrique Guzmán dice que estará en la historia con otro nombre, pero que estará.

Además, Estrada pondrá a la actriz a revivir un poco de su pasado en Mujer Casos de la vida real. “Narrará partes de los capítulos, como cuando hacía el programa, sólo que la vida que ahora va a contar será la suya”.

EL INOCENTE (1955) Película protagonizada por Pedro Infante, Silvia Pinal y Doña Sara García, Dirigida por Rogelio A. González.#silviapinal #silviapinalbioserie pic.twitter.com/4SeKn7hShp — Silvia Pinal Frente a ti (@SilviaBioSerie) 19 de noviembre de 2017

Los demás involucrados en la producción hablan maravillas de la actriz, no paran en halagos para ella. En tanto, la propia Pinal dice que espera salir adelante de este proyecto para hacer lo único que siempre ha sabido hacer bien: seguir trabajando.