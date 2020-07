Ernesto Zepeda, paparazzi agredido, reacciona a las disculpas de Livia Brito

Livia Brito, compartió en sus redes sociales un video donde contó su versión de los hechos, con respecto a la agresión física de su parte a un fotógrafo en Cancún, Quintana Roo. La actriz de origen cubano pidió disculpas, señalando que actuó de manera impulsiva.

"Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotografías que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada", comentó Livia Brito, quien pidió disculpas al fotógrafo Ernesto Zepeda, a su familia y a sus seguidores por su comportamiento, destacando que está muy agradecida con México.

Sólo tengo palabras y sentimientos de gratitud para mi país, porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana.

Tras las disculpas de Livia Brito, el fotógrafo Ernesto Zepeda ofreció varias entrevistas a diversos programas de televisión, asegurando que la actriz miente en sus declaraciones.

Le puedo creer la disculpa y también se la acepto, como ya se la había aceptado, pero inmediatamente comienza a mentir diciendo que yo estaba de manera invasiva, cuando no estuvo ni a 15 metros.

"Lo más grave es que dice que yo la empujo, cosa que es totalmente mentira, no acostumbro a hacer ese tipo de cosas, mucho menos con mujeres", manifestó Ernesto Zepeda.

Supestamente aunque Livia Brito ofreció disculpas, no quitará el dedo del renglón en una demanda contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, por un supuesto daño moral.

En el programa Venga la Alegría de TV Azteca, se comentó que la actriz publicó este video ante la presión de la opinión pública.

