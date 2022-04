¿Es Cynthia Rodríguez? Hoy tendría a nueva conductora

México.- Hace algunas semanas el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló que la conductora Cynthia Rodríguez se va de Venga la Alegría, incluso de TV Azteca, para probar suerte en la competencia y hoy, al revelar que el programa Hoy tendrá una nueva conductora, las especulaciones no se hacen esperar.

De inmediato los seguidores de Cynthia aseguraron que sería ella quien llegaría a formar parte del programa matutino encabezado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl "El Negro" Araiza", sin embargo, parece que están equivocados.

Y es que a pesar de las ganas que tienen muchos de ver a la artista mexicana al frente de uno de los programas más exitosos de Televisa, todo parece indicar que no lo harán, por lo menos no por ahora, pues quien se suma al elenco no es ella, sino otra famosa estrella mexicana.

Según reveló Kaffie, quien se une a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre y Tania Rincón es la estrella del Cine de Oro Queta Lavat.

Queta ha tenido un gran impacto recientemente en las redes sociales gracias a sus recetas de cocina, por lo que es un gran elemento para el programa, pues también traerá consigo a un gran número de internautas por su impacto, principalmente en TikTok.

"Esa señora que produce el matutino de Las Estrellas tomó la ¡acertada! decisión de incluir ahí, como colaboradora, a la hermosa doña Queta Lavat", compartió Álex Kaffie.

Hasta el momento no se ha confirmado que Queta se integre al elenco del programa Hoy, pero muchos están contentos con las buenas nuevas noticias, destacando que la actriz del Cine de Oro es un gran elemento para el matutino.

Leer más: ¿Dónde ver en México The Kardashians, la nueva serie del clan Kardashian-Jenner?