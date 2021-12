"Es canijilla, se sabe que es así", Dulce María revela pelea con Anahí durante una gira de RBD

Y aunque no tuvo problemas dentro de la banda RBD, no fue el mismo caso con sus demás compañeros. Mencionó varias peleas: "Poncho con Anahí, Anahí con Christian o con Maite porque era como la que más externaba las cosas o Christopher y Anahí".

Dulce María agregó: "hubo muchas etapas porque, por un lado, Anahí la conozco desde muy chiquitas, desde niñas, hay un cariño genuino desde hace muchos años, pero también es canijilla, se sabe que es así, me llevaba bien con ella".

Asimismo confesó que las diferencias con la esposa del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco , ocurrían al final de los conciertos: "Anahí era de 'aire acondicionado por favor' y yo así de 'no, estamos calientes de la voz', entonces eso también era un rollo".

Aunque no entró a detalles, manifestó que el staff quedó sorprendido por la manera como solucionaron la rencilla un par de horas después.

La cantante y actriz Dulce María de 36 años de edad y originario de la Ciudad de México , compartió en el programa de Yordi Rosado para su canal de YouTube, que "solo una vez nos enojamos Anahí y yo". La discusión ocurrió durante una gira en Chile o McAllen, Texas : "no recuerdo".

