"Es dependencia": Christian Nodal ya no puede dormir si no es con Belinda a su lado

Durante varias semanas, Belinda y Christian Nodal han estado viviendo juntos en España. Sin embargo, el regreso del cantante a México podría afectar sus horarios de sueño.

Y es que por el Día de las Madres festejado el pasado lunes, Christian Nodal tuvo que decir adiós por un tiempo a Belinda y regresar a su país para estar con Cristy, su madre.

Sería esta separación, más que el jetlag por el vuelo, lo que podría afectar al sonorense en su sueño, pues declaró que ya no puede dormir sin ella.

Tras regresar a México, Christian Nodal, quien suele interactuar mucho con sus fans a través de Twitter, compartió que no ha estado durmiendo muy bien desde hace días, pues solamente en una fracción del tiempo que ha estado en su patria ha podido cerrar los ojos y descansar.

“De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas... ‘ta cabrón”, escribió en su cuenta.

Un fanático respondió a la publicación, a lo que el cantante contestó dando conocer que tiene una “dependencia” a su novia, Belinda, y que es por ello que ya no puede conciliar el sueño como lo hacía antes al dormir sin su compañía.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, dijo.