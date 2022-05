“Es difícil trabajar con ella”, exempleada de Shakira acusa a cantante de insoportable

La cantante colombiana Shakira, se ha colocado en el ojo del huracán, luego de que una exempleada haya hecho fuertes críticas hacia la barranquillera al contar sus malas experiencias mientras trabajaba con la artista.

Cristina Cárdenas, trabajaba como coordinadora de figuración con los actores de las producciones de Shakira y en una entrevista a un medio español mencionó algunos detalles sobre cómo es trabajar con la intérprete de “Pies Descalzos”, en medio de las grabaciones.

La exempleada había enviado algunos audios al programa de televisión argentino América TV, y el periodista Javier Hoyos fue el encargado de recopilar y revelar las declaraciones que contenían esos audios.

“A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Eso está prohibidísimo. Ella es mandona”, se le escucha decir a la mujer.

Cristina contó que debido a las exigencias de Shakira, un spot podría extenderse el doble o triple de horas.

“Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”.

Añadió que no podía haber nadie cerca que destaque más que la cantante durante las grabaciones y si lo había ella se encargaba de sacarlas del lugar.

“Y si hay alguna que destaca más que ella la hecha fuera del rodaje. Dice: ‘tú no, tu fuera’”, mencionó Cárdenas.

La mujer afirmó que es “imposible trabajar” con Shakira, y debido a sus actitudes ya muchos no quieren hacerlo.

“No quiere ir nadie a trabajar con Shakira. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera”.

Pese a las acusaciones en su contra, Shakira no se ha pronunciado al respecto.