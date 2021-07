¡Es ella de nuevo! Kim Kardashian disfruta de su soltería en los mejores atuendos

Estados Unidos.- Muchos podrán recordar a Kim Kardashian como la reina de la moda durante los primeros años del 2010, sin embargo, una vez unió a su vida con Kanye West, su estilo cambio para siempre y se convirtió en una mujer completamente diferente.

Pero ahora que está soltera parece estar disfrutando al máximo su vida de soltera, dejando atrás el estilo de atuendos que sólo le gustaban a su expareja y regresando a todos esos estilos que la hicieron descansarse dentro de la industria de la moda y el mundo del espectáculo.

En los últimos días a la socialité se le ha visto en público con los mejores atuendos, siendo un vestido de estampado animal print el que más se ha destacado, ya que generó bastantes comentarios positivos y parece hacer un homenaje a su pasado.

Como se recordará, para las grabaciones de la primera temporada del reality show estadounidense de la familia, Keeping up with the Kardashians, se le veía con un vestido de leopardo que se volvió un icono en su persona.

Kim Kardashian lucía aquel corto y ajustado vestido para la promoción del programa, pero fue sólo durante las primeras temporadas, ya que al casarse con Kanye West cambió su estilo completamente, incluso, fue él quien le pidió hacerlo.

En uno de los episodios de Keeping up with the Kardashians, antes de casarse, pero estando en relación, Kim Kardashian les revela a sus hermanas que Kanye West, su novio de aquel entonces, le hizo una limpieza a su clóset, sacando los atuendos que no le gustaban y comprándole nuevos, momento desde que su estilo cambió para siempre.