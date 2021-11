"Es falso" Christian Nodal encara el escándalo y asegura que no tiene ningún veto musical

México.- Desde hace algunos días comenzó a circular que el cantante de regional mexicano, Christian Nodal había sido vetado por la compañía disquera, Universal Music, con la que tenía un contrato desde 2017 el cual estaba por vencer, lo cual ponía al sonorense en una situación complicada para seguir con sus grabaciones.

Tras días de haber permanecido en silencio, el cantantne de "Botella tras botella", rompió el silencio y decisión hablar sobre el futuro de su carrera ya que el supuesto veto había dejado una sensación de incertidumbre a millones de fanáticos.

Dado que el supuesto veto por parte de Universal Music prohibiría a cualquier empresa incluidas disqueras, medios de comunicación, promotoras o cualquier otro medio hacer uso de la imagen del cantante, dentro de ello, su material discográfico, videos, además e impedir al cantante realizar cualquier tipo de dueto con otros cantantes.

"Quería que me ayuden a difundir este video porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza ¿ok, yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas, ósea que no existe tal veto, es falso, yo no tengo ningún contrato vigente con Universal", aseguró Christian Nodal en un video publicado en redes sociales.

Mostrándose tranquilo frente a tal situación, nodal expuso los motivos por los que aseguró que su anterior disquera busca bloquear su carrera, esto luego de que él no quiso formar la renovación del contrato.

"Realmente lo que están haciendo es que, a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí y se me hace una injusticia por qué yo he entregado... mis cinco años de carrera los he hecho limpio (...) Universal pues, no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza ¿ok?, todo este circo no existe, yo no tengo ningún veto", reveló.

Sin temor al supuesto veto, Christian Nodal se mostró optimista y aseguró que vendrá más música de él, asimismo agradeció a todos sus fans el apoyo y pidió a todos ellos difundir su mensaje ya que señaló que hay muchos que aún desconocen qué está pasando.

"Hay Christian nodal para rato, le pese a quien le pese… Gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida, les agradecería mucho que me ayuden a difundir este mensaje porque mucha gente todavía piensa que está pasando y que es realidad lo que se ha dicho en los medios, está es la realidad, lo que quería hacer Universal no se puede, no va a ser posible, yo también quiero muchas cosas y no", concluyó.