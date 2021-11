Estados Unidos.- Año con año 'All I want for Christmas' se catapulta hasta lo más alto de las listas de popularidad y esto se debe a que es una de las canciones más famosas en todo el mundo, pues habla sobre la Navidad y el amor que se disfruta en esas fechas, ahora que está a la vuelta de la esquina, ya va en ascenso.

Y Mariah Carey, la intérprete, no puede estar más feliz de volver a su público, quien la ubica como la reina de la Navidad y sabe que año tras año prepara grandes sorpresas, así que este 2021 no es la excepción y ella lo ha hecho saber a través de sus redes sociales.

La primera señal que lanzó fue un video en Halloween, donde aseguraba que todavía no era tiempo de regresar, sin embargo, comienza a emocionarse con las fechas decembrinas y ahora da el primer anuncio; estrenará el sencillo 'Fall in love at christmas' junto a Khalid y Kirk Franklin.

¡Es hora! Mariah Carey regresa para revivir su gran éxito navideño

Pero eso no lo es todo, todo parece indicar que este año también habrá un especial navideño en colaboración con Apple TV+, quienes el año pasado, durante las difíciles fechas de la Covid-19, llevaron a millones de hogares un espectáculo musical inigualable.

"La magia continúa", dio a conocer Mariah Carey en una reciente publicación, donde etiqueta al servicio de streaming de Apple, así que muchos ya están muy emocionados de regresar a las épocas repletas de música navideña y regalos.

Como cada año, 'All I want for christmas' comienza a recibir miles y miles de reproducciones mientras se acerca la fecha y ya está subiendo en búsquedas de Internet, así que el gran éxito de Carey está a punto de volver a explotar, seguramente para valerle otro número uno en las listas del Billboard Hot 100.

El tema es la sensación cada Navidad y aunque han pasado casi treinta años desde su lanzamiento, sigue siendo una de las canciones más importantes durante la festividad más esperada del año.