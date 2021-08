"Es horrible tener esta lucha con tu cuerpo", hija de Niurka Marcos entre lágrimas habla de sus inseguridades

La joven actriz Romina Marcos, hija de la vedette cubana Niurka Marcos, abrió su corazón ante sus miles de seguidores y compartió un valioso mensaje de amor propio. En un video que publicó en su cuenta de TikTok, reveló que cuando sube de peso le salen muchas celulitis en sus piernas, lo que le genera mucha inseguridad.

Mencionó que cuando se pone shorts, termina quitándoselos "porque se me ven feas las piernas con el sol". La hija de Niurka Marcos señaló que lo mostraría, esperando que esto la ayudara "a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante".

Romina Marcos manifestó lo mal que se sentía al tener esta inseguridad por las celulitis en sus piernas. "Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerle eso a mis piernas, me preocupa más que tienen celulitis y no me gusta porque no me puedo poner shorts, es horrible sentirse así, es horrible tener esta lucha con tu cuerpo".

Con lágrimas en sus ojos, Romina manifestó ser una persona bella, al igual que todxs sus seguidorxs.

"Amigos, somos bellos y hoy voy a salir así a la calle, no me voy a quitar estos shorts y así voy a ir a la calle y no me importa tener celulitis, porque tengo piernas y puedo correr, brincar, bailar y las acepto de verdad no es desde un lugar de ego, agradezco mis piernas".

La hermana del actor y cantante Emilio Osorio, finalizó su video con estas palabras: "no estamos solas en esta lucha de aceptación, a veces es difícil y está bien".

Estos fueron algunos de los mensajes que recibió: "¿Romina Marcos tiene inseguridades? Mujer, eres perfecta", "si es horrible tener muchas inseguridades, pero toca aprender a vivir con ellas", "no son los cuerpos, son los estereotipos que dejamos que nos afecten", "naturalmente hermosa", "hacer las paces con nuestro cuerpo es difícil, enfrentarnos todos los días, te entiendo, te felicito por esa valentía, eres fuerte y hermosa" y muchos más.

