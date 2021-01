México.- "Valor y coraje", fue lo que definió la adolescencia de Bárbara de Regil, quien con apenas 16 años de edad ya era madre de Mar, a quien crio ella solita y asegura que no necesitó de ningún hombre para poder sacarla adelante, incluso hasta el día de hoy, pues sola ha logrado forjar una carrera artística y le ha brindado todo lo que necesita a su hija de ahora 16 años.

Con la intención de recordar todo lo que vivió y contarles a sus seguidores aquella historia que tanto han querido saber, la influencer de 33 años decidió compartir una fotografía en Instagram con todo lo vivido en aquel momento y mostró cómo es que lucía con apenas 16 añitos de edad, dejando a todos impactados, pues el parecido con su hija es impresionante.

Mucho se ha hablado sobre el rostro de la actriz y presentadora de televisión, como por ejemplo que ha hecho uso de las cirugías estéticas para lucir mejor o que los rellenos faciales le han ayudado mucho, pero el cambio pudo haber llegado con su madurez, ya que todas las personas cambian con el paso del tiempo y seguramente ella fue una de ellas.

En la fotografía se aprecia a su madre, a Bárbara y su hija Mar hace bastantes años, por lo que lucen completamente diferente a como lo hacen en la actualidad, sobre todo la artista, quien demostró que su hija es idéntica a ella y no a su padre, como muchos lo habían rumorado. Cabe mencionar que la identidad del padre de Mar jamás se ha dado a conocer y la actriz ha revelado que las abandonó justo antes de su parto.

¡Es idéntica a su hija! Bárbara de Regil comparte foto de su adolescencia

Bárbara reveló que su madre fue quien siempre estuvo ahí para ella, incluso, en los peores momentos. Asimismo, en algunos momentos de su vida pensó que cuando estaba sola necesitaba de una pareja para ser feliz, pero luego entendió que no era así, lo que realmente le hacía falta era amor, lo que consiguió y la volvió una mujer fuerte y agradecida por ser mamá.

"Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, al contrario. La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera para siempre... La realidad es que no necesité a ningún hombre para salir adelante y mucho menos para ser feliz", compartió la actriz de cine y televisión nacida en la Ciudad de México.

Asimismo, recordó que por más difícil que fue, ninguna puerta se le cerró, tuvo que trabajar doble por ella y su hija, pero poco a poco entendió todo de lo que era capaz y que era una mujer muy fuerte y 16 años después lo sigue comprobando, pues nunca nada la detiene, ni a los 16 ni a sus 33 años.

Más de medio millón de personas reaccionó a este emotivo e inspiracional mensaje que compartió Bárbara de Regil en sus redes sociales, logrando recibir gran apoyo por parte de sus seguidores, quienes están ahí para ella de manera incondicional y en todo momento están al tanto de su vida.

Mar y Bárbara de Regil comparten una muy buena relación

Mar y Bárbara de Regil, en más de una ocasión, han evidenciado la buena relación que mantienen, un vínculo sin igual que han forjado tras haber crecido juntas, pues comparten todo tipo de pasatiempos como lo son el ejercicio, en donde la joven sigue los pasos de su madre y por lo que se ha vuelto una gran inspiración para otras mujeres de su misma edad.

En noviembre del año pasado la modelo fitness reveló que ella no mantuvo una muy buena relación con su madre en el pasado, por lo que decidió que todo con Mar fuera diferente. Bárbara compartió que era una joven muy rebelde y su madre una mujer sin paciencia, aunque ahora todo es diferente, pues han logrado forjar una muy buena relación y son grandes amigas, algo que antes era imposible.