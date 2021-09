"Es la Teresa salvadoreña", Vanessa Herrera, "Baby Pikachu", muestra a su nuevo novio tras su divorcio

La modelo e influencer salvadoreña Vanessa Herrera, mejor conocida como "Baby Pikachu", ha dado mucho de qué hablar por su nueva relación amorosa, al poco tiempo de haberse divorciado. La joven de 25 años de edad dejó a su cirujano plástico por un empresario, ambos muy reconocidos en El Salvador.

En el 2020 Vanessa Herrera contrajo matrimonio con el cirujano plástico Rolando Aguirre, quien además le realizó varias operaciones estéticas; hace unas semanas "Baby Pikachu" dio a conocer su divorcio y al poco tiempo, a través de sus redes sociales mostró a sus miles de seguidores estar en una nueva relación amorosa con Óscar Orozco, coleccionista de carros deportivos de lujo y financista del partido político GANA.

A mediados de agosto pasado, la modelo manifestó en un post en su feed de Instagram tras su divorcio de Rolando Aguirre (supuestamente él le fue infiel): "hoy decido darle paz a mí, no importan las circunstancias, las personas y el entorno, yo decido". Además "Baby Pikachu" dijo no pretender verse perfecta: "cometo errores, los acepto y me perdono, para seguir y avanzar, porque sé que al final del camino, me sentaré y me saldrá una risa por todo lo que he pasado".

Recientemente en las stories de su perfil en Instagram, red social en la cual tiene 133 mil seguidores, publicó unas fotografías junto a su nueva pareja sentimental, el empresario Óscar Orozco, fotos que fueron tomadas durante una cena romántica.

"Oficialmente dije que sí", expresó junto a una imagen en la que ambos se toman de la mano, haciendo referencia al inicio de su relación.

Él es el nuevo amor de la modelo Vanessa Herrera, "Baby Pikachu". Foto: Instagram @vanessa_herrera.1

Ante las críticas que ha recibido, Vanessa Herrera mandó este mensaje a todos sus haters: "la vida es una montaña rusa, pero que rico se siente vivirla, cuando menos te lo esperas, te sorprende. Cuando te amas como eres y con lo que tienes, estas lista para amar a otra persona de la misma forma, no importa lo que el mundo diga, importa lo que el corazón siente ❤".

En redes sociales su historial amoroso ha sido comparado con los melodramas "Rubí" y "Teresa", dos de las telenovelas más recordadas en la televisión mexicana. "La Baby Pikachu es la Teresa salvadoreña, la veo, la analizo y la respeto", expresó una usuaria de Twitter.

Otros de los comentarios son: "La historia de la Baby Pikachu me recuerda la novela 'Rubí' jajajaja", "chicas aprendan a la Baby Pikachu, se casó en 2020, le vieron la cara, se divorció y ahora sale con un tipo más joven y guapo que el ex, tres días nada más se llora un ex", "cuando la Baby Pikachu terminé con el nuevo Cyan, va a hacer el mismo drama que con el Doctor, así que recuerden queridas: estudien, trabajen y no sean la Baby Pikachu de ninguna relación" y muchos más.

