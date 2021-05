"Es la cosa más horrible": Michelle Renaud y los malos tratos que sufrió en 'Rebelde'

Michelle Renaud habló con Karla Díaz de cómo fueron sus inicios en la actuación, y en su relato ventiló el mal rato que pasaba como extra en ‘Rebelde’, que casi le hace dejar la actuación.

La famosa telenovela ‘Rebelde’ marcó para Michelle Renaud el inicio de una gran trayectoria como actriz, pero no muchos conocían que esta había entrado con extra en la primera etapa de la producción, para luego integrarse como parte del elenco formal.

Según contó la actriz, de haber seguido como extra, se hubiera visto obligada a renunciar a su sueño de actuar, pues no estaba feliz con el trato que recibía en el set.

En el programa ‘Pinky Promise’ que conduce la cantante Karla Díaz, Michelle Renaud ventiló los secretos detrás de la telenovela ‘Rebelde’, donde inició su carrera como extra en escena.

“Entré de extra en Rebelde y dije: ‘¿Qué es esto? No quiero’. Es la cosa más horrible ahí, la verdad. Siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, dijo.