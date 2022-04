"Es mejor que se queden callados", la opinión de Jacqueline Andere sobre el caso de Sasha Sokol

La actriz de cine, teatro y televisión mexicana Jacqueline Andere, de 83 años de edad, se sumó a la lista de famosos que han hablado sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. Como muchos recordarán, hace unas semanas la ex integrante del grupo Timbiriche, reveló haber sufrido, supuestamente, abuso sexual por parte del productor musical, lo cual ocurrió luego de comenzar una relación amorosa cuando ella tenía 14 años de edad y él 39.

La mamá de la también actriz Chantal Andere, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, a su paso por la alfombra roja del musical "Te amo eres perfecto, ahora cambia", donde fue cuestionada sobre la denuncia que hizo la cantante mexicana Sasha Sokol.

Manifestó que no ha seguido este tema, por lo cual no puede emitir una opinión como tal, o pronunciarse a favor de alguno de los involucrados. "De lo de Luisito de Llano, como no he seguido el asunto ni nada, pues uno no puede opinar sobre esas cosas, es un tema difícil de opinar".

La actriz de telenovelas como "El vuelo del águila", "La madrastra", "Soy tu dueña" y muchas más, deseo que dicha situación se arregle y aclare, "yo en esa época no vivía con ellos, nada de eso, no sé si sea verdad o mentira".

Asimismo, Jacqueline Andere mencionó que hoy en día está muy de moda que los famosos, estén dando a conocer cosas que sucedieron hace varios años.

Ahora, como está de moda acordarse de hace 40 años, entonces, todo el mundo se acuerda y ya todo el mundo quiere decir cosas.

En su opinión, con respecto a los casos de abuso y acoso sexual, es mejor quedarse callados, ya que es algo que ha ocurrido en el ambiente artístico por décadas. "Yo pienso que ya es mejor que se queden callados, si yo les contara, siempre ha habido ese acoso".

En un nuevo comunicado publicado en sus redes sociales, Sasha Sokol dio a conocer que procederá legalmente en contra de Luis de Llano, su presunto abusador. "Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en los tribunales".