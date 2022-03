"Es mi hermana, la apoyo en todo", integrantes de Timbiriche, como Erik Rubín, defienden a Sasha Sokol

"Sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", fueron las declaraciones de la cantante y compositora mexicana Sasha Sokol, de 51 años de edad, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor musical Luis de Llano durante su adolescencia, cuando formó parte del grupo musical Timbiriche.

Sasha Sokol manifestó que en la "relación" que tuvo con Luis de Llano, hubo manipulación y abuso de poder. "Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó, hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39".

La también actriz originaria de la Ciudad de México, se preguntó como habría sido su vida "si Luis, en lugar de meterme en su cama", la hubiera cuidado, que es lo que le correspondía. "Nunca lo sabré, lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Varios integrantes de Timbiriche han mostrado su apoyo a Sasha Sokol, ante la fuerte denuncia que hizo en la conmemoración del Día internacional de la mujer. El cantante Erik Rubín, manifestó en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca:

Sasha es mi hermana, yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella.

Sobre aquella relación de su amiga y el también productor de televisión, mencionó haberse enterado varios años después. "Yo, en esa época (de Timbiriche), estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y esto fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande".

El esposo de la conductora de televisión Andrea Legarreta, externó no recordar cómo fue qué se enteró, lo que sí, es que Sasha nunca le comentó nada. "A mí no me gustaría meterme en más opiniones porque normalmente pueden usar una parte de lo que tú dices y nada más lo que quiero decir es que es mi hermana, yo la apoyo y ahí estoy para ella".

Sasha Sokol recibe apoyo de sus amigos de Timbiriche.

Por su parte, la cantante Mariana Garza escribió el siguiente mensaje en la denuncia que hizo Sasha Sokol en su cuenta de Instagram: "ayer, hoy, mañana y siempre, lo que necesites".

Quien también le ha mostrado, fue el cantante, productor y compositor Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano. "Te abrazo amiga querida, siempre", escribió al retuitear el hilo donde Sasha Sokol expuso su denuncia de abuso sexual.

Hasta el momento, otros integrantes de Timbiriche, como Diego Schoening o Paulina Rubio, no han manifestado algo al respecto.

El verdadero motivo por el cual Sasha Sokol, salió de Timbiriche

Sasha Sokol fue una de las cantantes fundadoras de Timbiriche; se unió a la banda musical a principios de la década de los 80's. Dentro del grupo, grabó siete álbumes en total: "Timbiriche", "La Banda Timbiriche", "La Banda Timbiriche en concierto, "Timbiriche, Disco Ruido", "Que no acabe Navidad (edición especial), "Vaselina con Timbiriche" y "Timbiriche Rock Show".

Dejó la agrupación en 1986 y se fue a Boston, Massachusetts, Estados Unidos, donde tomó clases de canto y actuación; en su lugar entró Thalía.

En la denuncia que hizo en sus redes sociales sobre el supuesto abuso sexual de Luis de Llano, Sasha Sokol reveló el verdadero motivo de su salida de Timbiriche. Su "relación" con el productor comenzó en la época del álbum "Vaselina con Timbiriche".

"Y era claramente una niña, estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país".