"Es mi momento de defenderme", hija de Valentín Elizalde expone las fuertes críticas en su contra

A través de su cuenta en TikTok, la joven cantante Valentina Elizalde, una de las hijas de Valentín Elizalde, "El Gallo de Oro", mostró las constantes críticas y ofensas que recibe de parte de sus haters. Como pocas veces lo ha hecho mediante redes sociales, abrió su corazón y confesó lo mucho que le han llegado a afectar todos estos comentarios negativos.

Valentina Elizalde, fruto de la relación amorosa que tuvieron Valentín Elizalde y Azucena Avilés, recibe comentarios ofensivos por su apariencia física, porque según, como su papá, no canta, que sus hermanas son más bonitas que ella y más.

"Quiero defenderme por una vez en mi vida", expresó la hija de Valentín Elizalde en un Instagram Live. "Porque siempre me atacan sin saber y yo nunca digo nada al respecto, pero ahora si ya estoy hasta aquí de todo lo que me dicen, y es mi momento de defenderme".

Estos son algunos de los comentarios negativos que recibe Valentina Elizalde.

Contó que desde el quinto de primaria, hasta su primer año en la secundaria, sufrió de mucho bullying, "por el color de mi piel, por mi peso, por muchas cosas".

En la escuela me tocaba que me decían: 'yo si tengo papá y tú no, se me hizo muy feo.

Desde muy chica, Valentina Elizalde ha padecido problemas de salud mental y los ataques que suele recibir, no ayudan para nada. "Todo lo que me están poniendo, la gente que no me conoce de verdad, están mal, me inventan cirugías, yo solo tengo una cirugía en la nariz y me inyecté los labios".

La sobrina del cantante Francisco "El Gallo" Elizalde, manifestó no merecer todo ese odio, ya que se considera una persona muy buena, que no se mete con los demás y no anda buscando perjudicar a otros. En su Instagram Live, incluso reveló que llega a recibir amenazas de muerte.

"No me merezco todo lo que me dice, a veces me llegan hasta amenazas de muerte, eso se me hace muy extremo, yo estoy tranquila en mi casa y veo que me dice: 'te vas a morir, te van a matar', de la nada, se me hace algo injusto, no tengo una sola foto, en la que no tenga un comentario de odio, la mayoría, son mujeres las que me tiran hate".

Asimismo, comentó que sufre mucha ansiedad cuando va a publicar una fotografía en sus redes sociales, ya que por su cabeza pasan los comentarios que podría recibir, si se burlarán de ella, etc.

También se le hace injusto que las personas que se dicen ser fans de su papá, Valentín Elizalde, le digan: "'tus hermanas son las más bonitas, tus hermanas fueron lo único bonito que tuvo tu papá y tú eres la más fea, tú eres la más gorda, la más horrible', si tú dices eso, no eres fan de mi papá, porque como vas a decir eso de las hijas de tu 'ídolo'".

Ante todo esto, Valentina Elizalde mandó un claro mensaje a todos sus haters: "si no te gusta lo que vez, bloquéame, déjame de seguir, a mí no me afecta que me dejes de seguir, prefiero eso a que me estés tirando hate, no sabes cuanto pueda afectar a una persona".

Por otra parte, Valentina trabaja en su primer álbum; anteriormente lanzó su versión de "Volveré a amar", uno de los temas más conocidos de "El Gallo de Oro". Su próximo sencillo será "La Basurita".