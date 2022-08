"Es muy desagradable, dolorosa", el consejo de Andrés García con respecto a la cirrosis que padece

Le quiero decir al público que si la agarren con calma con el alcohol, porque tarde o temprano te la cobra, como les digo, yo llegué a los 80 y dije: 'cuál cirrosis, eso es un cuento de viejitos', no, pues ya me dio.

En su más reciente video en su canal de YouTube, grabado desde "El Paraíso", su hogar ubicado en Pie de la Cuesta, en Acapulco, estado de Guerrero, México, Andrés García aconsejó a sus miles de seguidores , a tomársela en serio con respecto al consumo del alcohol , pues la cirrosis no es un cuento como él pensaba.

¿Qué es la cirrosis hepática? Es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado , debido a enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico. A medida que la enfermedad avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización, lo que provoca que el hígado funcione con dificultad . Por lo general, el daño al hígado causado por la cirrosis no puede revertirse.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

