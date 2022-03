¡Es oficial! Kim Kardashian y Kanye West están divorciados ante la ley

Estados Unidos.- La socialité estadounidense Kim Kardashian está oficialmente soltera, ya que un juez de Los Ángeles, California, ha aprobado este miércoles su separación del rapero Kanye West, ahora conocido solamente como Ye.

La estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians estuvo de forma virtual en una audiencia judicial este miércoles en la que se debatió por su separación; Ye no participó en la reunión y su abogado, quien sí estuvo presente, no presentó ninguna objeción.

Kim Kardashian le pidió a Kanye West el divorcio a principios del año pasado luego de los fuertes rumores que los rodearon sobre una posible separación, tras los diferentes problemas de salud mental que el rapero atravesó.

La ahora expareja son padres de cuatro hijos; North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4, y Psalm, de 2. Lo que ahora quedará por resolver son los asuntos financieros y parentales.

Kanye West decidió enfrentar su separación de forma pública, rogándole a Kim que se reconciliarán, pero eso no fue posible. La Kardashian, por su parte, le pidió en diferentes ocasiones llevar a cabo el proceso de separación en privado y debatirlo de la misma manera, a lo que él se negó.

La hermana del clan Kardashian-Jenner solicitó hace una semana a los tribunales dar por finalizado el proceso legal de matrimonio para que su exesposo de una vez por todas entienda que ya está acabado. En su declaración, Kim explicó: "Deseo mucho estar divorciada".

Kim Kardashian y Kanye West comenzaron a salir en 2012 y tiempo más tarde se casaron en una lujosa ceremonia en Italia; al poco tiempo se convirtieron en la pareja más reconocida dentro del mundo del espectáculo y también una de las favoritas, pero todo terminó a principios del 2020, cuando comenzaron a salir a flote los problemas que enfrentaban.

